Нацбанк повысил прогноз инфляции в Казахстане

В обновленном сценарии Национальный банк Казахстана предполагает снижение уровня инфляции до 5,5% к 2027 году.

В 2025 году регулятор ожидает инфляцию в пределах 12-13%, на 2026 год диапазон прогноза расширен до 9,5-12,5%.

— Пересмотр связан с более высокими инфляционными ожиданиями. Показатели фактической инфляции, которые складываются, выше предыдущих прогнозов. Поэтому обновленный прогноз учитывает более медленный рост регулируемых цен в рамках пересмотра темпов по схеме «инфляция + 5%» в 2026–2027 годах, — отметил глава Нацбанка на брифинге.

Пересмотр диапазонов инфляции в 2026 году Нацбанк объяснил возросшей неопределенностью в оценках, которая связана с реализацией налоговой реформы, в частности, ее влиянием на совокупный спрос.

— Спрос остается устойчивым, несмотря на снижение реальных доходов населения. Продолжается расширение розничного товарооборота. Это может отражать начало реализации ожиданий, связанных с повышением НДС в 2026 году. То есть, люди стараются закупиться до налоговой реформы. Драйвером остается покупка непродовольственных товаров и услуг. Около 80% товары и услуг в потребительской корзине дорожают темпами выше таргета — 5%, это тоже дополнительная метрика, которая показывает разбивку по товарам, — подчеркнул Сулейменов.

Несмотря на существенное замедление инфляции в октябре до 0,5%, риски остаются высокими и в пересчете на год базовая инфляция составила 12,2%.

— Это очень высокий показатель для базовой инфляции. К тому же, около 80% товаров и услуг в потребительской корзине дорожают темпами выше таргета 5%. Это дополнительная метрика, которая показывает разбивку по товарам, — пояснил Сулейменов.

Проинфляционное влияние будут оказывать дальнейшая либерализация рынка ГСМ и усиление давления со стороны внутреннего спроса ввиду квазифискального стимулирования.

Ранее глава регулятора сообщал, что из-за сохраняющихся высоких рисков инфляции Нацбанк не будет снижать базовую ставку до конца первого полугодия 2026 года.