Как молодым специалистам получить жилье и поддержку при переезде в село в Казахстане

Как заявили в Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы, в Костанайской области программа действует с октября 2020 года. Она распространяется на специалистов аппаратов акимов сел и сельских округов.

​Государственные служащие, приезжающие работать в село, получают подъемное пособие в размере 100 МРП и бюджетный кредит на приобретение или строительство жилья до 2 500 МРП с минимальной ставкой вознаграждения в размере 1% годовых.

Учитывается и тот факт, что эти меры поддержки предоставляются даже в случае, если населенный пункт позже изменяет свой статус с сельского на городской — в течение двух лет после изменения категории.

— Получить подъемное пособие или бюджетный кредит можно через портал недвижимости БаспанаМаркет (otbasybank.kz/programm-bank). Там молодые специалисты загружают необходимые документы: заявление по форме; диплом об образовании; подтверждение трудовой деятельности; для кредитов на жильё — свидетельство о браке и отчет из Кредитного бюро, — рассказали в Агентстве.

​После подачи документов через портал соглашение о предоставлении мер социальной поддержки подписывается с помощью электронной цифровой подписи или одноразового пароля, что значительно ускоряет процесс.

Но, стоит иметь в виду, что бюджетный кредит нельзя использовать для покупки жилья у близких родственников, или в котором человек уже проживает. Сумма кредита предоставляется под залог недвижимости, а строительство дома должно быть завершено в течение 12 месяцев; в случае недостатка бюджетных средств услуги предоставляются по очередности, сроки повторного рассмотрения — не более двух лет.

Ранее сообщалось, что выпускникам было выплачено более 23 млрд тенге за переезд в село.