Более 23 млрд тенге выплачено выпускникам вузов за переезд в село в Казахстане

По словам Олжаса Бектенова, основными целями проекта являются стимулирование и закрепление дипломированных специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, путем предоставления мер социальной поддержки.

— За период реализации проекта с 2009 по 2024 годы свыше 114 тыс. специалистов получили подъемное пособие на сумму 23,6 млрд тенге, свыше 52 тыс. специалистов получили бюджетные кредиты для приобретения жилья на сумму 189,5 млрд тенге, — говорится в ответе Премьер-министра на депзапрос.

Вместе с тем основной мерой поддержки в рамках проекта является предоставление льготных кредитов на жилье.

— На сегодняшний день в моногородах в очереди на получение жилья состоят 44,1 тыс. граждан. В 2025 году по республике планируется приобретение 5139 арендных квартир на сумму 72,0 млрд тенге, из них в моногородах — 289 квартир на сумму 4 млрд тенге. Кроме того, поддержка жителей моногородов в сфере жилищного обеспечения осуществляется в том числе через ипотечную программу «Наурыз», условия которой предусматривают ставку 7% годовых для социально уязвимых категорий населения и 9% — для прочих категорий. Приобретение жилья возможно как на первичном, так и на вторичном рынке при условии, что доля вторичного жилья в моногородах и сельских населенных пунктах не превышает 30% от общего объема выделенных средств в год, — отметил глава кабмина.

По его данным, с начала 2025 года выдано 3990 ипотечных займов на сумму 105,9 млрд тенге, в том числе в моногородах — 142 займа на сумму 2,5 млрд тенге.

Ранее мы писали, что программа «С дипломом в село» обеспечит жильем 2,8 тысячи молодых специалистов в 2025 году.