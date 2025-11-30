Новый МРП в 2026 году: как изменятся штрафы и пособия для казахстанцев

МРП задействован почти во всех расчетах. Через него государство начисляет социальные выплаты из бюджета, а также получает поступления в виде штрафов, госпошлин и других обязательных платежей.

Размер самых популярных госпошлин в 2026 году

• Удостоверение личности (за оформление или замену) — 865 тенге (0,2 МРП)

• Паспорт РК объемом в 24 страницы (для детей до 16 лет) — 17 300 тенге (4 МРП). Оформляется для несовершеннолетних, выезжающих за пределы страны.

• Паспорт РК объемом в 36 страниц — 34 600 тенге (8 МРП)

• Паспорт РК объемом в 48 страниц — 51 900 тенге (12 МРП)

Инфографика: Kazinform

Какие выплаты от государства вырастут и для кого

Среди социальных выплат к МРП привязаны прежде всего пособия, связанные с рождением и уходом за детьми, а также единовременные выплаты вроде подъемных для госслужащих. Поэтому с ростом расчетного показателя в 2026 году увеличатся и эти суммы.

Пособие на рождение ребенка:

— на первого, второго, третьего — 164 350 тенге (38 МРП);

— на четвёртого и более — 272 475 тенге (63 МРП).

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет:

— на первого — 24 912 тенге (5,76 МРП);

— на второго — 29 453 тенге (6,81 МРП);

— на третьего — 33 951 тенге (7,85 МРП);

— на четвертого и более — 38 493 тенге (8,90 МРП).

Государственные выплаты многодетным семьям:

— 4 детей — 69 330 тенге (16,03 МРП);

— 5 детей — 86 673 тенге (20,04 МРП);

— 6 детей — 104 016 тенге (24,05 МРП);

— 7 детей — 121 360 тенге (28,06 МРП);

— 8 и более детей — 17 300 тенге (4 МРП) на каждого ребёнка.

Инфографика: Kazinform

Вырастут и подъемные для молодых специалистов, которые переезжают работать в сельскую местность. В 2026 году они составят 432 500 тенге (100 МРП). Вместе с ним бюджетный кредит на приобретение или строительство жилья достигнет 10 812 500 тенге (2 500 МРП) под 1% годовых.

Полевые выплаты военнослужащим также увеличатся — в следующем году их размер составит 5 190 тенге (1,2 МРП) в день.

ПДД и бытовые нарушения: как увеличатся самые частые штрафы в Казахстане

Почти все штрафы за административные правонарушения привязаны к МРП. Среди таких чаще всего встречаются нарушения правил дорожного движения.

• «Нарушение правил остановки и стоянки» — от 21 625 тенге (5 МРП) до 43 250 тенге (10 МРП)

Размер штрафа зависит от того, оставил ли водитель автомобиль на тротуаре, газоне, возле остановки общественного транспорта, под запрещающим знаком или перекрыл выезд другим машинам.

• «Превышение скоростных режимов» — 21 625 тенге (5 МРП)

Наказание предусмотрено за движение быстрее установленного лимита — от +1 до +40 км/ч сверх нормы.

• «Нарушение сигналов светофора» — 43 250 тенге (10 МРП)

Штраф за проезд на красный свет светофора или за отсутствие остановки на жёлтый, если она была возможной.

• «Несоблюдение требований знаков и разметки» — 12 975 тенге (3 МРП)

Штраф выписывается за игнорирование требований дорожных знаков или пересечение сплошной линии разметки.

• «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств» — 21 625 тенге (5 МРП)

Штраф назначается, если автомобиль эксплуатируется со стёртыми шинами, неработающими фарами, неисправными тормозами или неправильным расположением номерного знака.

• «Нарушение требований по перевозке пассажиров и грузов» — 21 625 тенге (5 МРП)

Наказание предусмотрено, когда водитель или пассажир едут не пристегнутыми, а также при отсутствии шлема у мотоциклиста.

• «Нарушение ПДД пешеходами» — 8 650 тенге (2 МРП)

Штраф получают пешеходы, которые переходят дорогу в неположенном месте, выходят на проезжую часть на красный сигнал или движутся по трассе там, где это запрещено.

Инфографика: Kazinform

• «Загрязнение мест общественного пользования» — 43 250 тенге (10 МРП)

Штраф за выброс мусора на улицах, во дворах, возле подъездов, на остановках или в лесопарковых зонах.

• «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения» — 21 625 тенге (5 МРП)

Речь о распитии алкоголя во дворах, подъездах, на детских площадках и улицах, а также о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

• «Нарушение тишины в ночное время»

— для физических лиц — 21 625 тенге (5 МРП)

— для малого бизнеса и НКО — 43 250 тенге (10 МРП)

— для среднего бизнеса — 64 875 тенге (15 МРП)

— для крупного бизнеса — 216 250 тенге (50 МРП)

• «Курение в запрещённых местах» — 21 625 тенге (5 МРП)

Курение в подъездах, на детских площадках, в общественном транспорте, на остановках, в административных зданиях и других местах, где установлен полный запрет.

• «Мелкое хулиганство» — 86 500 тенге (20 МРП)

К мелкому хулиганству относятся ругань матом в общественном месте, приставание к прохожим, агрессивное поведение или другие демонстративные нарушения порядка.

Напомним, в 2026 году пенсии казахстанцам проиндексируют на 10%. Повысить пенсионные выплаты решили в связи с прогнозируемой инфляцией, которая в среднем составит 9-10%.