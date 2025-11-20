РУ
    15:20, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Жумангарин объяснил, почему пенсии в 2026 году повысят только на 10%

    Заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин 20 ноября на брифинге в Сенате прокомментировал параметры индексации пенсий на 2026 год, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пенсия
    Фото: gov.kz

    Отвечая на вопрос журналистов о том, почему повышение пенсий предусмотрено лишь на 10%, Жумангарин напомнил, что расчет производился исходя из 
    прогнозных макропоказателей.

    — Мы прогнозировали, что средний уровень инфляции будет составлять 9–10 процентов, поэтому индексацию сделали на 10 процентов. На сегодняшний день это связано с возможностями наших бюджетов, — сообщил он.

    Представители СМИ также поинтересовались возможностью пересмотра индексации в сторону увеличения. Министр отметил, что корректировка не планируется.

    — Повышения не будет — остается 10 процентов. Это уже заложено в бюджет, — подчеркнул Жумангарин.

    Ранее в Правительстве представили прогноз социально-экономического развития страны на 2026–2028 годы. Согласно базовому сценарию, реальный рост валового внутреннего продукта в 2026 году составит 5,4%, а среднегодовой рост за три года — 5,3%. Номинальный ВВП увеличится с 183,8 трлн тенге в 2026 году до 229,8 трлн тенге в 2028 году. Рост экономики будет обеспечен за счет увеличения показателей реального сектора и сферы услуг.  

