Мобильные переводы в Казахстане: в каких случаях сборы денег на работе попадут под контроль

По его словам, налоговый контроль будут применять только при одновременном выполнении трех условий:

физическое лицо получает переводы от 100 разных лиц;

такие переводы поступают три месяца подряд (например, в январе, феврале и марте);

общая сумма переводов за этот период превышает 1 млн тенге.

Только при совокупности всех трех критериев физическое лицо может попасть в поле внимания налоговых органов.

Как отметил Биржанов, банки второго уровня будут передавать соответствующую информацию для фискального контроля. При этом автоматического закрытия счетов не предусмотрено.

— Мы направляем уведомление по данным расхождениям, после этого выясняем необходимость постановки его в качестве индивидуального предпринимателя. Может, какие-то иные случаи есть — благотворительность, все это будет учитываться. Автоматическое закрытие счетов не предполагается, — пояснил он.

Вице-министр также прояснил как быть в ситуациях, когда в коллективах сотрудники собирают деньги на общие нужды — праздники, помощь коллегам или другие мероприятия, Биржанов отметил, что такие случаи также будут рассматриваться индивидуально.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

По его словам, если налоговые органы увидят, что в одной организации один и тот же человек регулярно собирает средства от большого числа коллег и формально подпадает под критерии контроля, ему направят уведомление.

— Такого человека надо в общий отдел или в профсоюз переводить. Но если такие случаи будут, мы увидим, что в одной организации постоянно один человек собирает на какие-то мероприятия. Количество превысило более 100 человек, и сумма превысила. Мы, конечно, при предъявлении уведомления данному лицу получим от него пояснение, и мы удостоверимся, что это близкие люди, то к нему вопросов не будет, — подчеркнул вице-министр.

Он также опроверг сообщения о том, что одного перевода свыше 1 млн тенге достаточно для обязательной регистрации ИП.

— Буквально вчера новость появилась относительно того, что если сумма перевода превышает 1 миллион тенге, люди должны регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Это был один из интернет-ресурсов. Это фейк. Поэтому предупреждаю интернет-источники, также блогеров, что распространение заведомо ложной информации предусматривает ответственность, — заявил Биржанов.

Напомним, приказом министра финансов 12 ноября 2025 года внесены новые критерии по мобильным переводам. Так, с 2026 года вводится порог по сумме поступлений — 12 МЗП.