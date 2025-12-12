РУ
    17:04, 12 Декабрь 2025

    Правила мобильных переводов изменятся с января 2026 года в Казахстане

    С января 2026 года в Казахстане изменятся критерии по администрированию мобильных переводов. О новых правилах рассказала главный эксперт управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ Гульден Хасенова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мобильные приложения
    Фото: freepik

    По ее словам, приказом министра финансов 12 ноября 2025 года внесены новые критерии по мобильным переводам. Так, с 2026 года вводится порог по сумме поступлений — 12 МЗП. 

    — Если ранее у нас было 100 переводов от разных лиц в течение трех месяцев подряд, которые подпадают под критерии предпринимательской деятельности, то в этом году с 1 января добавили лимит на сумму в 12 МЗП. Сегодня размер МЗП — 85 тысяч тенге, — сообщила Гульден Хасенова в прямом эфире КГД в Instagram.

    Ранее сообщалось, что такие правила связаны с нормами Предпринимательского кодекса, согласно которым обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя подлежат лица с годовым доходом, превышающим 12 МЗП (в 2025 году — 1,0 млн тенге при МЗП 85 000 тенге).

    Если органы государственных доходов выявят признаки предпринимательской деятельности, они проводят камеральный контроль.

    В случае подтверждения нарушений гражданину направляется уведомление об устранении нарушений. На его исполнение отводится 30 рабочих дней.

