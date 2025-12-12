Правила мобильных переводов изменятся с января 2026 года в Казахстане

По ее словам, приказом министра финансов 12 ноября 2025 года внесены новые критерии по мобильным переводам. Так, с 2026 года вводится порог по сумме поступлений — 12 МЗП.

— Если ранее у нас было 100 переводов от разных лиц в течение трех месяцев подряд, которые подпадают под критерии предпринимательской деятельности, то в этом году с 1 января добавили лимит на сумму в 12 МЗП. Сегодня размер МЗП — 85 тысяч тенге, — сообщила Гульден Хасенова в прямом эфире КГД в Instagram.

Ранее сообщалось, что такие правила связаны с нормами Предпринимательского кодекса, согласно которым обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя подлежат лица с годовым доходом, превышающим 12 МЗП (в 2025 году — 1,0 млн тенге при МЗП 85 000 тенге).

Если органы государственных доходов выявят признаки предпринимательской деятельности, они проводят камеральный контроль.

В случае подтверждения нарушений гражданину направляется уведомление об устранении нарушений. На его исполнение отводится 30 рабочих дней.