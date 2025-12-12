Правила мобильных переводов изменятся с января 2026 года в Казахстане
С января 2026 года в Казахстане изменятся критерии по администрированию мобильных переводов. О новых правилах рассказала главный эксперт управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ Гульден Хасенова, передает корреспондент агентства Kazinform.
По ее словам, приказом министра финансов 12 ноября 2025 года внесены новые критерии по мобильным переводам. Так, с 2026 года вводится порог по сумме поступлений — 12 МЗП.
— Если ранее у нас было 100 переводов от разных лиц в течение трех месяцев подряд, которые подпадают под критерии предпринимательской деятельности, то в этом году с 1 января добавили лимит на сумму в 12 МЗП. Сегодня размер МЗП — 85 тысяч тенге, — сообщила Гульден Хасенова в прямом эфире КГД в Instagram.
Ранее сообщалось, что такие правила связаны с нормами Предпринимательского кодекса, согласно которым обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя подлежат лица с годовым доходом, превышающим 12 МЗП (в 2025 году — 1,0 млн тенге при МЗП 85 000 тенге).
Если органы государственных доходов выявят признаки предпринимательской деятельности, они проводят камеральный контроль.
В случае подтверждения нарушений гражданину направляется уведомление об устранении нарушений. На его исполнение отводится 30 рабочих дней.