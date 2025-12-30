РУ
    14:09, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Предельные тарифы на электричество на семь лет утвердили в Казахстане

    Приказом министра энергетики в Казахстане утверждены предельные тарифы на электрическую энергию на ближайшие 7 лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    электроэнергия
    Фото: КРЕМ МНЭ РК

    Так, установлены тарифы для 66 групп энергопроизводящих организаций. Для первых десяти они составят:

    1-группа (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б. Нуржанова) — 9,50 тенге за кВтч.

    2-группа (Евроазиатская энергетическая корпорация) — 9,40 тенге за кВтч.

    3-группа (Станция Экибастузская ГРЭС-2) — 15,67 тенге за кВтч.

    4-группа (Главная распределительная энергостанция Топар) — 20,84 тенге за кВтч.

    5-группа (Жамбылская ГРЭС им. Т. И. Батурова) — 23,25 тенге (было 22,58 тенге за кВтч).

    6-группа (Караганда Энергоцентр) — 17,64 тенге за кВтч.

    7-группа (Усть-Каменогорская ТЭЦ) — 17,82 тенге за кВтч.

    8-группа (Севказэнерго) — 23,17 тенге за кВтч.

    9-группа (АО «Астана-Энергия») — 11,71 тенге за кВтч.

    10-группа («Павлодарэнерго» (ТЭЦ-2,3) — 24,29 тенге за кВтч.

    Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года. 

    Как уточнили ранее в Минэнерго, утверждение предельных тарифов на 2026–2032 годы не будет влиять на цену единого закупщика в связи с тем, что предельные тарифы утверждаются на уровне предельных тарифов 2025 года. 

    Теги:
    Электроэнергия Правительство РК Минэнерго РК Цены и тарифы
    Данира Искакова
    Автор
