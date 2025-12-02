РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:09, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Тарифы на электроэнергию до 2032 года заморозят в Казахстане

    Министерство энергетики РК подготовило проект приказа «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию», передает агентство Kazinform.

    Ежегодно повышать тарифы на электроэнергию предлагают в Кыргызстане
    Фото: freepik.com

    — В частности, предусмотрено утверждение предельных тарифов на электрическую энергию на 2026–2032 годы на уровне предельных тарифов на электрическую энергию 2025 года, — гововрится в документе.

    В ведомстве уточнили, что утверждение предельных тарифов на 2026–2032 годы не будет влиять на цену единого закупщика в связи с тем, что предельные тарифы утверждаются на уровне предельных тарифов 2025 года.

    Как отмечается в документе, 8 октября текущего года под председательством Главы государства прошло совещание по вопросам макроэкономических дисбалансов и инфляционных рисков, по итогам которого поручено принять меры по макроэкономической стабильности.

    Таким образом, принято решение по заморозке роста предельных тарифов на электрическую энергию.

    Тарифы вступят в силу 1 января 2026 года и сохранятся на период с 2026 по 2032 годы.

    Документ вынесен на общественное обсуждение на сайте «Открытые НПА» и будет доступен до 17 декабря.

    Ранее сообщалось, что депутаты предлагают ужесточить наказание за перерасход энергии. 

    Теги:
    Электроэнергия Минэнерго РК Цены и тарифы
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Автор
    Сейчас читают