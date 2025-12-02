Тарифы на электроэнергию до 2032 года заморозят в Казахстане

— В частности, предусмотрено утверждение предельных тарифов на электрическую энергию на 2026–2032 годы на уровне предельных тарифов на электрическую энергию 2025 года, — гововрится в документе.

В ведомстве уточнили, что утверждение предельных тарифов на 2026–2032 годы не будет влиять на цену единого закупщика в связи с тем, что предельные тарифы утверждаются на уровне предельных тарифов 2025 года.

Как отмечается в документе, 8 октября текущего года под председательством Главы государства прошло совещание по вопросам макроэкономических дисбалансов и инфляционных рисков, по итогам которого поручено принять меры по макроэкономической стабильности.

Таким образом, принято решение по заморозке роста предельных тарифов на электрическую энергию.

Тарифы вступят в силу 1 января 2026 года и сохранятся на период с 2026 по 2032 годы.

Документ вынесен на общественное обсуждение на сайте «Открытые НПА» и будет доступен до 17 декабря.

Ранее сообщалось, что депутаты предлагают ужесточить наказание за перерасход энергии.