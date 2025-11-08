Ужесточить наказание за перерасход энергии предлагают депутаты в Казахстане

По информации телеканала, поправки в закон уже разрабатывают депутаты Мажилиса.

Новые меры затронут не бытовых потребителей, а предприятия и госучреждения, которые расходуют большие объемы энергии. Об этом на седьмом международном форуме по энергосбережению сообщил депутат нижней палаты Бауыржан Смагулов.

Он отметил, что действующие штрафы слишком мягкие, многим компаниям дешевле заплатить, чем внедрять энергосберегающие технологии. Сейчас для малого бизнеса предусмотрено лишь предупреждение, для среднего штраф 3% от суммы перерасхода, для крупного — 10%.

Сейчас планируют установить единый штраф в 50% для всех компаний, а при повторном нарушении сумма может увеличиться до 100%.

— Надо и энергоаудит усовершенствовать. В законе мы тоже должны предусмотреть, что бизнес тоже когда заходил, условно вот бизнес заходит в любое здание со своим оборудованием, со своими финансами, средствами, он инвестирует и говорит: на основании термомодернизации у вас будет снижение потребления тепла, воды, энергии. за счет снижения, вы будете меньше платить, а оставшиеся средства можно будет возвращать инвестору. Я думаю, если мы это все законодательно урегулируем, действительно пойдет и бизнес сюда, и это экономический и экологический эффект и для бизнеса тоже, — отметил депутат Мажилиса Парламента РК Бауыржан Смагулов

Ключевым фактором повышения энергоэффективности зарубежные эксперты называют декарбонизацию, переход экономики на низкоуглеродные и возобновляемые источники энергии. Такой подход помогает предприятиям рационально использовать ресурсы и внедрять энергоэффективные технологии. Примером служат немецкие компании, которые к 2033 году планируют сократить выбросы CO2 на производствах почти на 95%. Наша страна тоже начала применять аналогичные меры: модернизируются производственные процессы, улучшается энергоаудит, внедряется «умный» учет энергопотребления и применяется термомодернизация зданий. Все это позволит сократить перерасход энергии.

— Нас связывает энергетический диалог, который существует уже с 2012 года. В Казахстане с 2026 года внедряется трансграничный налог Европейского союза. Это экономический инструмент для того, чтобы сподвигнуть промышленность Казахстана перестраивать свои процессы на низко эмиссионные. Это шанс для модернизации производства, шанс к конкурентоспособности и созданию новых рабочих мест, - отметила руководитель проектов немецкого энергетического агентства Елена Мецгер.

Ранее сообщалось, что с ноября 2025 года в Казахстане начнет работу электронная платформа закупок в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов (МЭКС).