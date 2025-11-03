Электронная платформа закупок для модернизации энергетики и ЖКХ запускается в РК

Она создана на базе системы электронных закупок ТОО «Самрук-Қазына Контракт», которое определено администратором платформы.

Теперь субъекты естественных монополий смогут подавать заявки онлайн на модернизацию своих объектов, а весь процесс их рассмотрения и утверждения будет проходить оперативно в цифровом формате.

Согласно Правилам планирования, отбора, согласования проектов, мониторинга процесса проектирования, строительства и (или) эксплуатации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, сроки согласования заявок строго регламентированы.

Цифровизация закупочных процедур рассматривается как основной инструмент эффективной реализации нацпроекта. Заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев лично контролирует ход разработки платформы и поручил запустить ее в эксплуатацию в ноябре.

Для обеспечения запуска платформы была заблаговременно создана необходимая нормативная база. Приказом Министерства промышленности и строительства в сентябре 2025 года утверждены Правила функционирования электронной платформы в рамках Нацпроекта, а также определены ответственные органы и регламенты работы.

Все инструкции и официальные документы доступны на официальном сайте МЭКС — modernization.kz, где участники могут заранее ознакомиться с требованиями.

Электронная платформа закупок МЭКС охватывает полный жизненный цикл проектов модернизации — от подачи заявки до ввода объекта в эксплуатацию. Система автоматизирует ключевые процессы, включая:

планирование, отбор и согласование проектов, а также мониторинг их реализации на всех этапах; определение механизмов финансирования модернизации и условий предоставления субсидий по процентным ставкам займов для проектов; закуп работ и услуг для реализации проектов — выбор подрядных организаций и заключение договоров «под ключ» (формат EPC контрактов) в электронном формате; субсидирование ставок по кредитам для субъектов естественных монополий; приобретение оборудования и материалов у казахстанских товаропроизводителей с заключением офтейк-контрактов в целях поддержки отечественного бизнеса; формирование отчетности и аналитики по всем перечисленным процессам для контроля хода реализации проекта.

Электронная система обеспечивает прозрачность, оперативность и контроль на всех стадиях. Каждая заявка получает уникальный ID, все действия согласующих лиц и исполнителей подтверждаются электронной цифровой подписью, документы хранятся в электронном виде.

Платформа интегрирована с государственными реестрами и отраслевыми базами данных, что исключает дублирование данных и позволяет автоматически проверять необходимые сведения.

Такой подход значительно ускоряет процессы и повышает контроль: ответственные органы видят текущий статус каждого проекта, а риски затягивания сроков или несогласованности действий снижаются до минимума.

Доступ к платформе имеют уполномоченные лица министерств и акиматов для согласования проектов, а также сами заявители — компании, которые через личный кабинет подают документы и отслеживают ход рассмотрения.

Кроме того, создается открытый аналитический веб-портал (дэшборд) и контакт-центр, через которые общественность сможет получать актуальные данные о ходе реализации Нацпроекта.

Онлайн-карта объектов и интерактивные панели статистики позволят отслеживать работы по проектам в режиме реального времени. Пользователи смогут видеть, какие объекты находятся на стадии согласования, где уже начаты строительные работы и какие проекты завершены.