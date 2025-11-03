РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:45, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Электронная платформа закупок для модернизации энергетики и ЖКХ запускается в РК

    С ноября 2025 года начнет работу электронная платформа закупок в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов (МЭКС), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и строительства.

    Электронная платформа закупок для модернизации энергетики и ЖКХ
    Фото: Freepik

    Она создана на базе системы электронных закупок ТОО «Самрук-Қазына Контракт», которое определено администратором платформы.

    Теперь субъекты естественных монополий смогут подавать заявки онлайн на модернизацию своих объектов, а весь процесс их рассмотрения и утверждения будет проходить оперативно в цифровом формате.

    Согласно Правилам планирования, отбора, согласования проектов, мониторинга процесса проектирования, строительства и (или) эксплуатации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, сроки согласования заявок строго регламентированы.

    Цифровизация закупочных процедур рассматривается как основной инструмент эффективной реализации нацпроекта. Заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев лично контролирует ход разработки платформы и поручил запустить ее в эксплуатацию в ноябре.

    Для обеспечения запуска платформы была заблаговременно создана необходимая нормативная база. Приказом Министерства промышленности и строительства в сентябре 2025 года утверждены Правила функционирования электронной платформы в рамках Нацпроекта, а также определены ответственные органы и регламенты работы.

    Все инструкции и официальные документы доступны на официальном сайте МЭКС — modernization.kz, где участники могут заранее ознакомиться с требованиями.

    Электронная платформа закупок МЭКС охватывает полный жизненный цикл проектов модернизации — от подачи заявки до ввода объекта в эксплуатацию. Система автоматизирует ключевые процессы, включая:

    1. планирование, отбор и согласование проектов, а также мониторинг их реализации на всех этапах;
    2. определение механизмов финансирования модернизации и условий предоставления субсидий по процентным ставкам займов для проектов;
    3. закуп работ и услуг для реализации проектов — выбор подрядных организаций и заключение договоров «под ключ» (формат EPC контрактов) в электронном формате;
    4. субсидирование ставок по кредитам для субъектов естественных монополий;
    5. приобретение оборудования и материалов у казахстанских товаропроизводителей с заключением офтейк-контрактов в целях поддержки отечественного бизнеса;
    6. формирование отчетности и аналитики по всем перечисленным процессам для контроля хода реализации проекта.

    Электронная система обеспечивает прозрачность, оперативность и контроль на всех стадиях. Каждая заявка получает уникальный ID, все действия согласующих лиц и исполнителей подтверждаются электронной цифровой подписью, документы хранятся в электронном виде.

    Платформа интегрирована с государственными реестрами и отраслевыми базами данных, что исключает дублирование данных и позволяет автоматически проверять необходимые сведения.

    Такой подход значительно ускоряет процессы и повышает контроль: ответственные органы видят текущий статус каждого проекта, а риски затягивания сроков или несогласованности действий снижаются до минимума.

    Доступ к платформе имеют уполномоченные лица министерств и акиматов для согласования проектов, а также сами заявители — компании, которые через личный кабинет подают документы и отслеживают ход рассмотрения.

    Кроме того, создается открытый аналитический веб-портал (дэшборд) и контакт-центр, через которые общественность сможет получать актуальные данные о ходе реализации Нацпроекта.

    Онлайн-карта объектов и интерактивные панели статистики позволят отслеживать работы по проектам в режиме реального времени. Пользователи смогут видеть, какие объекты находятся на стадии согласования, где уже начаты строительные работы и какие проекты завершены.

    Теги:
    Госзакупки Энергетика Министерство промышленности и строительства ЖКХ Цифровизация
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают