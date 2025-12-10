Мораторий на создание ИТ-систем вне платформы QazTech вводится в Казахстане с 2026 года

Согласно Указу, с 1 января 2026 года вводится мораторий на создание новых объектов информатизации государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора вне информационно-коммуникационной платформы «электронного правительства» QazTech.

Текст Указа

О некоторых вопросах цифровизации в Республике Казахстан

В целях обеспечения перехода на платформенную модель цифровизации, исключения дублирования государственных функций и оптимизации бюджетных расходов ПОСТАНОВЛЯЮ:

Ввести с 1 января 2026 года мораторий на создание новых объектов информатизации государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора вне информационно-коммуникационной платформы «электронного правительства» QazTech» (далее – платформа «QazTech»). Правительству Республики Казахстан при невозможности разработки новых объектов информатизации государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора на платформе «QazTech» обеспечить вынесение каждого конкретного случая на рассмотрение Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам внедрения цифровизации в Республике Казахстан. Правительству Республики Казахстан, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, местным исполнительным органам и субъектам квазигосударственного сектора принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 9 декабря 2025 года. № 1117.

В августе т.г. мы сообщали о том, что госорганы Казахстана начали переход на QazTech.

Между тем владельцам информационных систем предписано усилить правила доступа к ресурсам вместо генерации отправки SMS 1414.