РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:04, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Мораторий на создание ИТ-систем вне платформы QazTech вводится в Казахстане с 2026 года

    Глава государства подписал Указ «О некоторых вопросах цифровизации в Республике Казахстан», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    айти, цифр, онлайн
    Фото: primeminister.kz

    Согласно Указу, с 1 января 2026 года вводится мораторий на создание новых объектов информатизации государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора вне информационно-коммуникационной платформы «электронного правительства» QazTech.

    Правительству при невозможности разработки новых объектов информатизации государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора на платформе QazTech поручено обеспечить вынесение каждого конкретного случая на рассмотрение Комиссии при Президенте по вопросам внедрения цифровизации в Республике Казахстан.

    Текст Указа

    О некоторых вопросах цифровизации в Республике Казахстан

    В целях обеспечения перехода на платформенную модель цифровизации, исключения дублирования государственных функций и оптимизации бюджетных расходов ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Ввести с 1 января 2026 года мораторий на создание новых объектов информатизации государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора вне информационно-коммуникационной платформы «электронного правительства» QazTech» (далее – платформа «QazTech»).
    2. Правительству Республики Казахстан при невозможности разработки новых объектов информатизации государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора на платформе «QazTech» обеспечить вынесение каждого конкретного случая на рассмотрение Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам внедрения цифровизации в Республике Казахстан.
    3. Правительству Республики Казахстан, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, местным исполнительным органам и субъектам квазигосударственного сектора принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.
    4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
    1. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

    Президент Республики Казахстан К.Токаев

    Астана, Акорда, 9 декабря 2025 года. № 1117.

    В августе т.г. мы сообщали о том, что госорганы Казахстана начали переход на QazTech.

    Между тем владельцам информационных систем предписано усилить правила доступа к ресурсам вместо генерации отправки SMS 1414.

    Теги:
    E - Правительство, E - услуги Акорда Президент Казахстана
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают