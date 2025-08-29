Госорганы Казахстана начали переход на QazTech

QazTech объединяет все государственные цифровые сервисы в единую экосистему. Если раньше каждое ведомство разрабатывало собственные ИТ-программы, тратя годы и миллиарды тенге, то теперь появилась общая технологическая основа – конструктор, где новые сервисы можно быстро собирать и адаптировать.

– Платформа QazTech была разработана в рамках конкурса, объявленного 1 июня 2023 года. По итогам конкурса поставщиком программного обеспечения было выбрано ТОО «Ақылды қалалар». Компания привлекла казахстанских специалистов и экспертов в области программного обеспечения, реализовав проект с учетом национальных приоритетов и требований информационной безопасности. Таким образом, QazTech – это продукт, созданный при прямом участии отечественной IT-отрасли, – пояснили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Ключевым преимуществом платформы стала её технологическая основа. Платформа создана на основе решений с открытым кодом и предусматривает использование отечественных IT-решений. 31 июля 2025 года QazTech была введена в промышленную эксплуатацию.

– Первыми подключенными сервисами стали Единая платформа интернет-ресурсов государственных органов и Smart Bridge. Также начаты работы по переносу систем Агентства по делам государственной службы, Министерства водных ресурсов и ирригации, Министерства промышленности, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, а также АО «Национальные информационные технологии, – сообщили в ведомстве.

Интеграция существующих ИТ-систем госорганов в QazTech проходит по единым стандартам. Она осуществляется строго в соответствии с законодательством через «шлюз электронного правительства» и на основе стандартных протоколов. Особое внимание уделяется вопросам кибербезопасности.

– Платформа поэтапно доводится до высшего класса защиты данных. Это реализуется в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан. Кроме того, постоянно учитываются риски и угрозы, связанные с информационной безопасностью, обеспечивая надежную защиту данных, – пояснили в министерстве.

Важной частью QazTech является национальный суперкомпьютер. Он размещён в современном дата-центре с высоким уровнем надежности и используется для решения ресурсоемких задач, таких как анализ больших данных, моделирование, а также поддержка проектов в области искусственного интеллекта и научных исследований. Новые возможности открываются и в сфере искусственного интеллекта.

– QazTech открыт для внедрения любых сервисов, включая решения с использованием искусственного интеллекта. Это создаёт широкие возможности для государства, науки и бизнеса, – подчеркнули разработчики.

Цифровой суверенитет – одна из ключевых целей внедрения платформы. Платформа создана на основе отечественных решений и специалистов. Построен современный дата-центр с гарантией стабильной и бесперебойной работы. В министерстве уверены, отказ от проприетарного программного обеспечения и переход на открытые технологии позволил укрепить цифровой суверенитет Казахстана. Помимо повышения эффективности, проект имеет и значительный экономический эффект.

– Внедрение платформы QazTech позволяет снизить расходы на ИКТ-инфраструктуру, повысить эффективность и безопасность государственных услуг, а также уменьшить стоимость их разработки, – пояснили в ведомстве.

Особое значение в развитии платформы имеет законодательное сопровождение. QazTech открыт для внедрения сервисов с использованием искусственного интеллекта и развивается в полном соответствии с законодательством об искусственном интеллекте.

По мнению экспертов, проект позволит ускорить работу государства, повысить прозрачность и обеспечить новый уровень взаимодействия между гражданами, бизнесом и государственными структурами. Президент Касым-Жомарт Токаев ранее подчеркнул, что задача Казахстана – укрепить цифровой суверенитет и хранить данные внутри страны, не полагаясь на зарубежные платформы.

Напомним, ранее Глава государства подчеркнул, что принятие закона об искусственном интеллекте является неотложной задачей. Президент отметил, что он должен одновременно обеспечивать развитие инноваций, безопасность и ответственность в этой сфере.