    08:53, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Бизнес в Казахстане сможет подтверждать происхождение товаров онлайн

    Более 1 800 действующих владельцев индустриальных сертификатов автоматически перенесены в Реестр, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    Фото: Министерство промышленности и строительства РК

    По поручению Главы государства запущена цифровая платформа «Реестр казахстанских товаропроизводителей». Она доступна для всех пользователей на сайте e-ondiris.gov.kz и уже сегодня все субъекты бизнеса могут подать заявку на регистрацию.

    — Ключевым преимуществом Реестра по сравнению с прежним механизмом подтверждения происхождения товара является в первую очередь цифровизация. Подача заявок, их проверка и принятие решений полностью проходят в онлайн-формате, что обеспечивает прозрачность и контроль на всех этапах, — подчеркнул министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев.

    Второе — дебюрократизация процесса. Система интегрирована с государственными базами данных, что сокращает количество документов и снижает административную нагрузку на бизнес.

    В-третьих, данная услуга осуществляется государственными органами бесплатно, без привлечения частных аудиторов и экспертов.

    Министр отметил, что для обеспечения плавного перехода на новую систему более 1 800 действующих владельцев индустриальных сертификатов, по которым ранее был подтвержден статус казахстанского товаропроизводителя, автоматически перенесены в Реестр. При этом данные компании, обязаны в течение одного месяца заполнить необходимые сведения в системе и подписать заявку с использованием ЭЦП. На сегодня в системе авторизовались около тысячи компании.

    В целом Реестр создан для повышения адресности и прозрачности государственной поддержки и её целевого направления на предприятия с реальной производственной деятельностью.

    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
