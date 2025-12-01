Долгосрочные контракты с казахстанскими производителями выросли в 7,6 раза

По его словам, на сегодня проверку прошли 39 компаний, подано 127 заявок. Реестр предусматривает онлайн-регистрацию производителей и будет интегрирован с государственными системами закупок.

— Реестр позволит получать полную информацию о производственных мощностях и уровне локализации, что обеспечит прозрачность процедур и адресную поддержку отечественных предприятий, — отметил О. Сапарбеков.

Вице-министр также сообщил, что за 11 месяцев текущего года с казахстанскими производителями заключены долгосрочные и оффтейк-контракты на сумму 1,1 трлн тенге, что в 7,6 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Росту способствовало расширение перечня отечественных товаров в системе госзакупок до 4,8 тыс. позиций, а также модернизация платформы Tizilim для недропользователей.

— Мы исключили закупки нестандартизированных товаров через биржевые механизмы и усовершенствовали инструменты приоритетного доступа, что создаёт устойчивую основу для развития национальной экономики, — подчеркнул он.

В 2025 году в Казахстане реализовано 173 индустриальных проекта на сумму 1,3 трлн тенге с созданием порядка 22 тыс. постоянных рабочих мест. Всего на год было запланировано 190 проектов, большая часть из которых уже введена в эксплуатацию.

Среди значимых проектов названы производства автомобилей марок KIA, Chery, Changan, Haval и Tank, алюминиевой упаковки, бытовой техники и стальных труб.

Кроме того, благодаря внедрению механизма предоставления сырья со скидкой, объёмы внутренней переработки цинка выросли в четыре раза, меди — на 27%, алюминия — до 60,8 тыс. тонн. В рамках механизма предусмотрены скидки в размере 5% для готовой продукции и 1% — для промежуточной.

— На сегодняшний день заключено 30 соглашений, и объёмы переработки продолжают расти. В дальнейшем планируется расширение перечня сырья, доступного для отечественных предприятий на льготных условиях, — заключил вице-министр.

В июле этого года стало известно, что 40% инвестиций в основной капитал в Казахстане пришлось на промышленность.