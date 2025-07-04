40% инвестиций в основной капитал в Казахстане пришлось на промышленность

По данным БНС, в региональном разрезе наблюдалось увеличение инвестиций в основной капитал в 15 регионах республики. При этом, наибольший рост отмечался в

Карагандинской (на 63,9%),

Жетысу (на 47,4%),

Туркестанской (на 43,7%),

Алматинской (на 35,9%) областях.

Уменьшение инвестиций в основной капитал зафиксировано в

Атырауской (на 31,8%),

Актюбинской (на 12,4%),

Акмолинской (на 5%),

Мангистауской (на 3,7%),

Жамбылской (на 1,1%) областях.

— В технологической структуре инвестиций в основной капитал 67,2% затрат приходится на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений (54,7% из них осуществлялось предприятиями частной формы собственности), 28,7% — затраты на приобретение машин, оборудования и транспортных средств и их капитальный ремонт, 4,1% — прочие затраты в объеме инвестиций в основной капитал.Крупными и средними предприятиями осуществляется 45% от общереспубликанского объема капитальных вложений, — говорится в сообщении БНС.

В 2024 году освоено инвестиций в основной капитал — 19 461 332 759. В том числе:

малыми предприятиями — 10 686 595 089,

средними предприятиями — 2 141 891 110,

крупными предприятиями - 6 632 846 560.

Также отмечается, что преобладающими источниками финансирования инвестиций остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых в 2024 году составил 12239,1 млрд тенге или 62,9% от общего объема.

— Бюджетные средства составили 21,6% от общего объема инвестиций в основной капитал, при этом по сравнению с 2023 годом увеличившись на 40,4%.Доля банковской сферы в финансировании реального сектора экономики в общем объеме инвестиций в основной капитал занимает 4%, другие заемные средства — 11,5%, — указано в отчете БНС.

По данным бюро, основная доля инвестиций в основной капитал в 2024 году приходится на промышленность (40%) (в том числе на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров –18,7%, обрабатывающую промышленность – 10,7%), операции с недвижимым имуществом (18,8%), транспорт и складирование (18,6%) и образование (5,9%).

Инвестиции в основной капитал — вложения средств с целью получения инвесторами экономического, социального или экологического эффекта в случае нового строительства, а также расширения, реконструкции и модернизации объектов (которые приводят к увеличению первоначальной стоимости объекта), приобретения машин, оборудования, транспортных средств, затрат на формирование основного стада, многолетние насаждения и т. д.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ответственным инвесторам предоставят дополнительные налоговые льготы.