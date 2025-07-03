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    18:45, 02 Июль 2025 | GMT +5

    В Казахстане ответственным инвесторам предоставят дополнительные налоговые льготы

    В Министерстве национальной экономики РК в ответе на запрос корреспондента Kazinform рассказали, какие дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены ответственным инвесторам, привлекающим качественные инвестиции.

    инвестиция
    Коллаж: Kazinform

    — В настоящее время действующее законодательство, в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, предусматривает широкий спектр государственной поддержки для успешной реализации инвестиционных проектов. Согласно Кодексу, меры государственной поддержки предоставляются в рамках инвестиционного соглашения, специального инвестиционного контракта и соглашения об инвестициях при реализации инвестиционного или приоритетного инвестиционного проекта, — сообщили в ведомстве.

    Как уточнили в министерстве, в зависимости от особенностей проекта и объема инвестиций предусмотрены освобождения от уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость при импорте, корпоративного подоходного налога, налога на землю и имущество, а также предоставление натуральных грантов от государства и обеспечение стабильности условий в случае изменения законодательства.

    — Для улучшения инвестиционного климата в сфере недропользования введен новый механизм — усовершенствованный модельный контракт. Он предусматривает ряд преференций как для морских, так и для наземных проектов, включая газовые. Этот механизм предусматривает регулирующие и фискальные преференции для сложных нефтегазовых проектов. Кроме того, Правительство разрабатывает новый инструмент поддержки в виде компенсации затрат инвестора на строительство инфраструктуры за счёт налоговых вычетов, — дополнили в министерстве.

    Также в ведомстве отметили, что подготовлены соответствующие законодательные поправки в Предпринимательский и Налоговый кодексы. Согласно поправкам, после завершения льготного налогового периода налоговые обязательства инвестора, заключившего соглашение об инвестициях и/или инвестиционный контракт, могут быть уменьшены на сумму фактических расходов, понесённых при строительстве инфраструктурных объектов для реализации инвестиционного проекта.

    Ранее мы писали, что испанский инвестор планирует запустить в Казахстане производство бесшовных труб. 

    Теги:
    Инвестиции Миннацэкономики Инвестпроекты Налоги Экономика
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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