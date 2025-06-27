Испанский инвестор планирует запустить в Казахстане производство бесшовных труб

Обсуждены перспективы сотрудничества в сфере промышленности, в частности реализация новых высокотехнологичных производств. Внимание уделено выпуску продукции, востребованной в нефтегазовой отрасли, включая бесшовные трубы.

Иностранным инвестором был представлен проект по строительству в Атырауской области первого в Центральной Азии завода по производству бесшовных труб из нержавеющей стали и никелевых сплавов. Проектная мощность – 12 тыс. тонн готовой продукции.

Кроме того, обсуждены перспективы создания современного завода нефтегазового машиностроения.

Фото: primeminister.kz

Правительство РК заинтересовано в привлечении инвесторов в промышленный сектор с акцентом на создание производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему открытому и конструктивному диалогу. Соответствующим государственным органам поручено оказать содействие в проработке проекта для дальнейшей реализации.

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