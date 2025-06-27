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    18:06, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Испанский инвестор планирует запустить в Казахстане производство бесшовных труб

    Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с вице-президентом испанской компании Tubacex Group Антоном Азлором, передает агентство Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

    Олжас Бектенов провел встречу с вице-президентом испанской компании Tubacex Group Антоном Азлором
    Фото: primeminister.kz

    Обсуждены перспективы сотрудничества в сфере промышленности, в частности реализация новых высокотехнологичных производств. Внимание уделено выпуску продукции, востребованной в нефтегазовой отрасли, включая бесшовные трубы.

    Иностранным инвестором был представлен проект по строительству в Атырауской области первого в Центральной Азии завода по производству бесшовных труб из нержавеющей стали и никелевых сплавов. Проектная мощность – 12 тыс. тонн готовой продукции.

    Кроме того, обсуждены перспективы создания современного завода нефтегазового машиностроения.

    вице-президент испанской компании Tubacex Group Антон Азлор
    Фото: primeminister.kz

    Правительство РК заинтересовано в привлечении инвесторов в промышленный сектор с акцентом на создание производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.

    По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему открытому и конструктивному диалогу. Соответствующим государственным органам поручено оказать содействие в проработке проекта для дальнейшей реализации.

    Справочно: Tubacex является мировым лидером в производстве продукции из нержавеющих сталей и специальных сплавов для энергетики для ведущих компаний в области добычи нефти и газа (подводной, надводной и наземной) и производства электроэнергии (традиционной и атомной), а также нефтехимической промышленности. Tubacex имеет 24 производственных предприятия и 14 сервисных центров по всему миру.

    Теги:
    Атырауская область Правительство РК Инвестиции Промышленность Испания Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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