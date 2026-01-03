РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:08, 03 Январь 2026 | GMT +5

    Защищенный врач равно спасенный пациент — депутат о новом законе в Казахстане

    Президент Казахстана подписал закон, ужесточающий наказание за физическое насилие и проявление жестокости в отношении медицинских работников. Этот закон, по мнению депутата Асхата Аймагамбетова, важен не только для людей в белых халатах, но и для всех нас, передает Kazinform. 

    Асхат Аймагамбетов
    Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

    — Данная инициатива реализуется в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по защите медицинских работников. Раньше нападение на медработников считалось обычным хулиганством. Теперь мы законодательно закрепили статус врача и водителя скорой помощи при исполнении как специального субъекта. То есть механизмы их защиты теперь приравнены к защите спасателей, егерей, сотрудников правоохранительных органов и представителей власти, — написал Аймагамбетов в своем Telegram.

    Он также отметил, что эти меры принимаются в интересах пациентов.

    — Эти нормы важны для бабушки с инфарктом или ребенка с судорогами. Ведь если врачей в соседнем дворе никто не избил — значит скорая помощь доберется до них вовремя. Это важно для пациента, нуждающегося в сложной операции. Ведь хирург не уйдет из профессии из-за страха или сломанных пальцев, а продолжит проводить тысячи важных операций. Нападение на врача или скорую — это украденное время, украденное лечение и украденная жизнь. Защищенный врач = Спасенный пациент. Это аксиома, — подчеркнул депутат. 

    Сегодня Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан». В рамках поправок в Уголовный кодекс вводится новая статья 380-3, устанавливающая уголовную ответственность за применение насилия или угрозы ее применения в отношении медработников и водителей бригад скорой помощи.

    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
