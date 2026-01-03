РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:36, 03 Январь 2026 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Уголовный кодекс

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Главой государства подписал закон о ратификации Соглашения между Казахстаном и Кипром о передаче осужденных
    Фото: Акорда

    Текст Закона публикуется в печати.

    Напомним, в рамках поправок в Уголовный кодекс вводится новая статья 380-3, устанавливающая уголовную ответственность за применение насилия или угрозы ее применения в отношении медработников и водителей бригад скорой помощи.

    Отметим, за угрозу применения насилия в отношении медработников и водителей бригад скорой помощи предусматривается наказание в виде штрафа от 200 до 500 месячных расчётных показателей, либо исправительных работ в том же размере, либо общественных работ до 300 часов, либо ограничения или лишения свободы сроком до 2 лет. При наличии отягчающих обстоятельств — от 2 до 3 лет ограничения либо лишения свободы.

    За применение насилия не опасного для жизни и (или) здоровья, предусматривается наказание в виде штрафа от 500 до 1000 месячных расчётных показателей, либо исправительных работ в том же размере, либо общественных работ до 600 часов, либо ограничения или лишения свободы сроком от 2 до 3 лет. Если деяние совершено при отягчающих обстоятельствах, наказание ужесточается — от 3 до 7 лет ограничения либо лишения свободы.

    Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. При наличии отягчающих обстоятельств — от 7 до 12 лет.

     

    Теги:
    Президент Закон и порядок Закон и право Общество
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Сейчас читают