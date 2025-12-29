Назван топ-10 самых популярных спортсменов Казахстана в соцсетях

10. Жанибек Алимханулы — бокс, 351 тысяча подписчиков

Фото: Sports.kz

Непростой год получился у открывающего текущий топ боксера Жанибека Алимханулы. Весной он успел порадовать казахстанцев досрочной домашней победой над французом Анауэлем Нгамиссенге, а уже в декабре его ожидала встреча с 42-летним Эрисланди Ларой за три чемпионских пояса в среднем весе. Однако он провалил допинг-тест — ему сразу же нашли замену, а после исключили из рейтинга авторитетного журнала The Ring. В последние дни его команда всеми силами пытается исправить ситуацию, поэтому в начале следующего года, вероятно, будет вскрыта проба «Б», которая потенциально может слегка улучшить репутацию Жанибека после громкого скандала.

9. Данияр Елеусинов — бокс, 453 тысячи подписчиков

Фото: Sports.kz

Олимпийский чемпион Рио-2016 более трех лет находился в простое от профессионального бокса до 2024 года, однако в сентябре прошлого года он вернулся на ринг, заставив сдаться филиппинца Джо Нойнай (23-5-2, 11 КО) в Алматы, а в июле текущего нокаутировал во втором раунде другого филиппинца — Джеймса Бэйкона (27-5, 17 КО) в США. Теперь у Данияра серия 13-0, а сам он занимает 23-е место в среднем весе в рейтинге издания BoxRec.

8. Жанкош Тураров — бокс, 479 тысяч подписчиков

Фото: личный ахив Жанкоша Турарова

Еще одним непобежденным боксером в сегодняшнем топе является Жанкош Тураров, имеющий сумасшедшую статистику 29-0. Объективно, с таким рекордом он явно должен владеть как минимум одним чемпионским поясом в полусреднем весе, однако в последнее время на ринг он выходит редко, а статус соперников оставляет желать лучшего. В последний раз Жанкош выходил на бой в сентябре в Алматы, где его соперником был филиппинец Али Канеги (12−3−1, 8 КО). И даже несмотря на уровень оппонента, бой продлился все десять раундов, после чего судьи отдали единогласное решение в пользу казахстанца.

7. Куат Хамитов — ММА, бокс, 654 тысячи подписчиков

Фото: kuat__khamitov/Instagram

Куат Хамитов, которому в феврале исполнится 38 лет, давно имеет неоднозначную репутацию среди казахстанских фанатов. Во многом это связано с его громкими и местами смешными цитатами о местном футболе. Тем не менее, он продолжает выходить в октагон, где в последний раз смог одолеть Анатолия Бойко в октябре 2025 года. Для Куата это действительно была большая победа, ведь выходил он в статусе андердога, но при этом уверенно справился с россиянином, а после спел для всех зрителей.

6. Елена Рыбакина — теннис, 655 тысяч подписчиков

Фото: НОК РК

Для Елены Рыбакиной прошедший сезон выдался с переменным успехом. Практически весь год она находилась за пределами первой десятки женского рейтинга, не добиваясь титулов, однако в мае смогла победить в Страсбурге (Франция), после чего в октябре стала первой в Нинбо (Китай) и в конце удивила практически всех победой на Итоговом турнире в Эр-Рияде. Сенсационный титул в Саудовской Аравии позволил Елене завершить год на позитивной ноте и на пятой строчке рейтинга WTA, а также заставил поверить в ее громкий камбэк в следующем сезоне.

5. Сабина Алтынбекова — волейбол, 1.1 миллиона подписчиков

Фото: Сабина Алтынбекованың әлеуметтік желідегі парақшасынан

После своего отъезда в Индонезию, где она была капитаном команды «Yogya Falcons», Алтынбекова вернулась на родину, где с сезона 2025/26 представляет «Астану».

4. Александр Бублик — теннис, 1.2 миллиона подписчиков

Фото: Sports.kz

Если говорить о самом большом прогрессе среди казахстанских теннисистов за прошедший год, то это звание однозначно уходит Александру Бублику, который собрал огромную фан-базу вокруг себя. Для сравнения, в его Instagram на конец прошлого года насчитывалось порядка 650 тысяч подписчиков, а сегодня их число увеличилось практически вдвое.

Переходя к его личным результатам, стоит отметить, что первую половину года он однозначно провалил, показав посредственный результат на всех возможных турнирах. Однако после смены ракетки и нескольких участий в челленджерах он совершил сумасшедший прорыв, одержав победу в Галле (Германия), а затем еще в Гштааде (Швейцария) и Кицбюэле (Австрия). Большим достижением для него также стал выход в четвертьфинал «Ролан Гарроса», где он уступил будущему финалисту Яннику Синнеру. По итогам года Бублик поднялся на рекордное для себя 11-е место в мужском рейтинге, что действительно является большим достижением, учитывая его положение за пределами топ-50 весной.

3. Еркебулан Токтар — бокс, ММА, 1.7 миллиона подписчиков

Для многих Еркебулан Токтар — не более чем просто боец из сферы поп-ММА или поп-бокса, однако это не мешает ему проводить по несколько боев за год, причем даже в статусе профессионала. Совсем недавно в Узбекистане Еркебулан нокаутировал местного боксера Тимура Никулина (9-1-2, 4 КО), тем самым оформив себе статистику на проф-ринге 2-0, 1 КО.

Параллельно со спортивной карьерой Токтар активно снимается в кино. В прошлом году вышло сразу четыре работы с его участием, одна из которых была снята вместе с Никитой Кологривым, а в этом в прокат вышли еще три фильма с ним в главных ролях.

2. Шавкат Рахмонов — ММА, 1.8 миллиона подписчиков

Фото: shavkatrakhmonov94 / instagram

Несмотря на то, что Шавкат Рахмонов продолжает оставаться одним из самых медийных спортсменов Казахстана, текущий год он фактически пропустил, если говорить исключительно со спортивной точки зрения. В последний раз он выходил в октагон в декабре 2024 года, когда одолел Иэна Гэрри, подтвердив статус главного претендента на титул UFC в полусреднем весе. Однако от самого важного поединка в карьере против Белала Мухаммада ему пришлось отказаться из-за травмы. Этим шансом воспользовался Джек Делла Маддалена, а после в дивизион ворвался Ислам Махачев, который пока особо не видит Рахмонова в качестве первого претендента на титул. Команда Шавката надеется провести бой в начале следующего года, чтобы вернуть «Номада» в гонку, однако пока совершенно нет никакой ясности, как, впрочем, и уверенности в его форме.

1. Ангелина Лукас — бокс, 3 миллиона подписчиков

Фото: Sports.kz

С довольно большим отрывом первое место по количеству подписчиков в топе занимает Ангелина Лукас. Если оценивать ее исключительно со спортивной точки зрения — шесть боев за год, пять побед и один несостоявшийся бой. Интереснее всего уделить внимание именно отмененному поединку против американки Катрин Рене Линдемут (7-5, 3 КО), которой Лукас уступила раздельным решением судей в Каире. Спустя несколько дней бой официально был признан несостоявшимся, так как Катрин не прошла допинг-тест, а сама Ангелина также заявила, что были выявлены серьезные недочеты в работе судей. Благодаря этому Лукас сохранила за собой вторую строчку в рейтинге легчайшего веса с рекордом 16-1, 9 КО.