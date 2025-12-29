Сенсацией обернулся бой Жалгаса Жумагулова за титул в «европейском UFC»

Жумагулов выступил на турнире Oktagon 81 в Праге (Чехия), где сразился с чешским файтером Давидом Дворжаком (22-6). В этом бою Жалгас поставил на кон свой чемпионский пояс в наилегчайшем весе. Несмотря на статус чемпиона, фаворитом в этом поединке считался Дворжак. Впрочем, Жумагулов удалось сотворить сенсацию и одержать досрочную победу, его соперник не вышел на четвертый раунд.

Таким образом, Жалгас Жумагулов выиграл девятнадцатый бой в профессиональной карьере и успешно защитил титул чемпиона лиги Oktagon в наилегчайшем весе, а Давид Дворжак потерпел седьмое поражение в профи-ММА.

Ранее Жумагулов рассказал о планах по возвращению в UFC.