Сенсацией обернулся бой Жалгаса Жумагулова за титул в «европейском UFC»
Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (18-9) провел титульный бой в лиге Oktagon, которую также называют «европейским UFC», передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Жумагулов выступил на турнире Oktagon 81 в Праге (Чехия), где сразился с чешским файтером Давидом Дворжаком (22-6). В этом бою Жалгас поставил на кон свой чемпионский пояс в наилегчайшем весе. Несмотря на статус чемпиона, фаворитом в этом поединке считался Дворжак. Впрочем, Жумагулов удалось сотворить сенсацию и одержать досрочную победу, его соперник не вышел на четвертый раунд.
Таким образом, Жалгас Жумагулов выиграл девятнадцатый бой в профессиональной карьере и успешно защитил титул чемпиона лиги Oktagon в наилегчайшем весе, а Давид Дворжак потерпел седьмое поражение в профи-ММА.
Ранее Жумагулов рассказал о планах по возвращению в UFC.