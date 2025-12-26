Хочу обратно вернуться именно в UFC — Жалгас Жумагулов

Карьера Жумагулова в UFC была недолгой, но яркой. В период с 2020 по 2023 год казахстанский спортсмен, которому в этом году исполнилось 37 лет, провел в UFC семь поединков. Причем, его соперниками были будущие лидеры весовой категории — нынешний чемпион Джошуа Ван, занимающий сейчас второе место в рейтинге Манель Капе, шестой номер Амир Альбази, 13-й номер Чарльз Джонсон.

В интервью Youtube-каналу Home of fight Жумагулов заявил, что Джошуа Ван ненадолго является обладателем пояса.

— Я думаю, следующим чемпионом будет Манель Капе, если ему дадут бой (с Ваном). Я и с тем дрался, и с тем дрался, но Манеля Капе никто не бьет, — сказал он.

Говоря о своих планах, Жумагулов заявил, что в свои 37 лет чувствует в себе силы для того, чтобы вернуться в UFC.

— Я хочу обратно вернуться именно в UFC. Потому что все видели, какой у меня уровень — с кем я там дрался, кому я проиграл, они все стали чемпионами. И все знают то, что на записках я им проиграл, но по идее я выиграл эти бои. Мой возраст? Не проблема. Я же казах, мы после 30 лет раскрываемся. Тем более, я поздно начал заниматься, в 21 год пришел в спорт, — сказал Жалгас Жумагулов.

Отметим, что в наилегчайшем весе UFC на седьмом месте рейтинга представлен другой казахстанец 31-летний Асу Алмабаев, который следующий бой проведет с пятым номером рейтинга Брэндоном Морено на турнире UFC Fight Night, поединок станет главным событием вечера.

В июле 2020 года Жалгас стал первым казахстанским бойцом-мужчиной, который выступил в UFC. Он выступал в UFC с 2020 по 2023 годы, где провел семь боев, в которых одержал одну победу и потерпел шесть поражений.