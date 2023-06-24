Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Жалгас Жумагулов проиграл последний бой по контракту с UFC

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
24 Июня 2023, 23:45
Жалгас Жумагулов проиграл последний бой по контракту с UFC Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (14-8) уступил сопернику на турнире по смешанным единоборствам UFC on ABC 5 в Джексонвилле (США, штат Флорида), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Жалгас Жумагулов провел бой с американцем Джошуа Ваном (7-1) по прозвищу «Бесстрашный». Этот поединок в наилегчайшем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Джошуа Вана раздельным решением судей.

Таким образом, Джошуа Ван одержал восьмую победу в профессиональной карьере, а Жалгас Жумагулов потерпел девятое поражение.


Для Жалгаса Жумагулова это поражение стало уже шестым в UFC всего при одной победе.

В июле 2020 года Жалгас стал первым казахстанским бойцом-мужчиной, который выступил в UFC. Его суммарный рекорд в ММА - 14-9. Изначально Жумагулов должен был выступить еще в апреле, но его бои переносились на май и июнь – по вине соперников: американец Нейт Мэнесс получил травму, бразилец Рафаэль Эстевам не смог сделать вес, а его соотечественник Фелипе Бунес сдал положительный допинг-тест.

Джошуа Ван с победы дебютировал в крупнейшем ММА-промоушне. Все свои победы в профи американец одержал досрочно.


Спорт   Видео   Бокс   Боевые искусства  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК