Президент РК совершил 23 зарубежных визита и принял 30 иностранных лидеров в 2025 году

23 зарубежных визита Главы государства включали два госвизита в Россию и Узбекистан, пять официальных визитов в КНР, Иорданию, Турцию, Кыргызстан и Японию.

Также у Главы государства было 16 рабочих визитов, среди которых два в Россию, два в США, два в Туркменистан, а также в ОАЭ, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Кыргызстан.

— За год Президент в ходе своих визитов в регионы страны и за рубеж преодолел 168 960 километров. Время, проведенное в самолете, составило 252 часа, — отметил Желдибай.

Также помощник Президента привел активность Казахстана в качестве площадки для международного диалога. В 2025 году главы иностранных государств совершили в нашу страну 30 визитов.

— Среди них лидеры и главы правительств таких стран, как КНР, Италия (дважды), Грузия, Узбекистан, Словения, Вьетнам, ОАЭ, Руанда, Северная Македония, Болгария, Словакия, Иордания, Демократическая Республика Конго, Мьянма, Венгрия, Азербайджан, Финляндия, Эстония, Армения, Туркменистан, Швейцария, Иран, — отметил он.

По итогам международных встреч Казахстан подписал коммерческие соглашения на сумму более 70 млрд долларов.

Вместе с этим Президент провел 186 встреч с главами правительств и другими высокопоставленными лицами зарубежных стран, руководителями международных структур, представителями деловых и экспертных кругов.

За год Касым-Жомарт Токаев провел 43 телефонных разговора с руководителями зарубежных государств. Кроме того, в ходе четырех официальных церемоний Глава государства принял верительные грамоты от 30 послов иностранных государств.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Касым-Жомарт Токаев посетил девять регионов Казахстана с рабочими поездками, а также побывал более чем на 50 производственных, научных и социально-культурных объектах.