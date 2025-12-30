Касым-Жомарт Токаев посетил девять регионов Казахстана с рабочими поездками в 2025 году

По его словам, в течение года Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочими поездками девять регионов страны, а также побывал более чем на 50 производственных, научных и социально-культурных объектах. Кроме того, Президент заслушал отчеты 16 акимов областей и городов республиканского значения.

— Уходящий год ознаменовался масштабными социально-экономическими и политическими преобразованиями, и, самое главное, позитивными изменениями в жизни граждан. Открывались новые производства, был собран богатый урожай, строились жилые дома, школы, больницы, модернизировались транспортные магистрали, — отметил Желдибай.

В 2025 году Президент посетил Астану, Алматы и Шымкент, а также Акмолинскую, Актюбинскую, Жамбылскую, Кызылординскую, Мангистаускую и Туркестанскую области.

Ранее Глава государства заслушал отчет Премьер-министра о предварительных итогах социально-экономического развития страны за 2025 год.

