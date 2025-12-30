РУ
телерадиокомплекс президента РК
РУ
    10:12, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев посетил девять регионов Казахстана с рабочими поездками в 2025 году

    Подводя итоги деятельности Главы государства за 2025 год, помощник — пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай рассказал о рабочих поездках и ключевых мероприятиях в регионах с участием Президента, передает корреспондент Kazinform. 

    Президент прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область
    Фото: Акорда

    По его словам, в течение года Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочими поездками девять регионов страны, а также побывал более чем на 50 производственных, научных и социально-культурных объектах. Кроме того, Президент заслушал отчеты 16 акимов областей и городов республиканского значения.

    — Уходящий год ознаменовался масштабными социально-экономическими и политическими преобразованиями, и, самое главное, позитивными изменениями в жизни граждан. Открывались новые производства, был собран богатый урожай, строились жилые дома, школы, больницы, модернизировались транспортные магистрали, — отметил Желдибай.

    В 2025 году Президент посетил Астану, Алматы и Шымкент, а также Акмолинскую, Актюбинскую, Жамбылскую, Кызылординскую, Мангистаускую и Туркестанскую области.

    Ранее Глава государства заслушал отчет Премьер-министра о предварительных итогах социально-экономического развития страны за 2025 год. 

    Отметим, что этот год во многом стал определяющим для внешней политики Казахстана. Содержание переговоров на высшем уровне расширялось от климатических и энергетических аспектов до вопросов безопасности, экономики и глобального сотрудничества. О том, как с позиции средней державы Казахстан утверждается связующим звеном регионов и площадкой, где формируется собственная международная повестка — в материале аналитического обозревателя Kazinform.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Регионы
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
