Философия «Дипломатии взаимного уважения Токаева»: о чем говорит география визитов Президента в 2025 году

Мост между регионами и континентами

Год начался в Абу-Даби, где Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с лидером ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном и принял участие в «Неделе устойчивого развития». В феврале в Аммане состоялась встреча с королём Иордании Абдаллой II.

Весной и летом дипломатическая карта включала Москву, Будапешт, Минск и Анкару. Визиты подчеркнули союзнические отношения с Россией, тюркское сотрудничество и евразийскую интеграцию.

Осенью акцент сместился на глобальные столицы: Пекин, Вашингтон, Москва, Токио.

30 августа — 3 сентября 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев совершил официальный визит в Китай, где принял участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и восьмом заседании делового совета «Казахстан — КНР».

На уровне многосторонней дипломатии участие в заседании ШОС подчеркнуло роль Казахстана как активного участника региональной архитектуры безопасности и развития.

На двустороннем уровне визит в Китай был сосредоточен на экономике и инвестициях. Заседание делового совета «Казахстан — КНР» стало площадкой для обсуждения проектов в энергетике, инфраструктуре, транспорте и цифровых технологиях.

Особое внимание было уделено вопросам транзита и логистики. Казахстан подтвердил готовность стать ключевым сухопутным мостом между Китаем и Европой, развивая инфраструктуру международных транспортных коридоров и создавая новые хабы на своей территории. Это усиливает стратегическую роль страны в глобальной торговле и укрепляет ее позиции как транзитного узла Евразии.

Американский этап дипломатического марафона можно считать экономико-технологическим рывком. Визит Токаева в Вашингтон совпал с историческим саммитом C5+1 в Белом доме, где впервые главы всех государств Центральной Азии вели переговоры с президентом США в таком формате. Для Казахстана это стало возможностью закрепить статус главного партнера США в регионе и перевести политический диалог в плоскость крупных инвестиционных и технологических соглашений.

Важным символическим шагом стало решение Казахстана присоединиться к Авраамовым соглашениям — формату нормализации отношений между Израилем и рядом государств с мусульманским большинством. Для Казахстана это стало каналом в новые финансовые, технологические и инфраструктурные проекты на Ближнем Востоке.

Всего через несколько дней после возвращения из США, 11–12 ноября, состоялся государственный визит Токаева в Россию. Центральным итогом явилось подписание Декларации о переходе межгосударственных отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Документ охватывает политический диалог, безопасность, экономику, энергетику, космос, экологию и гуманитарные связи.

Один из важных в этом году — официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Японию 18–20 декабря 2025 года, подчеркнув стремление Казахстана укреплять связи не только с США и Россией, но и с ключевыми партнерами в Восточной Азии.

Особое внимание было уделено гуманитарной и культурной дипломатии. Президент встретился с императором Нарухито и премьер-министром Санаэ Такаити, а также с представителями японских деловых кругов.

Завершающим аккордом года стала поездка в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав государств СНГ.

— В 2025 году в повестке переговоров на высшем уровне отчетливо выделились несколько приоритетов. Прежде всего — энергетика, региональная и глобальная безопасность и климатическая повестка. Наряду с этим заметно возросла роль гуманитарного измерения — культурных, образовательных и научных обменов, которые формируют долгосрочную основу доверия между странами и отражают прагматичный подход Казахстана к устойчивому развитию и диверсификации, — комментирует заместитель председателя правления Института внешнеполитических исследований при МИД РК Манарбек Кабазиев.

Региональное измерение

С первых месяцев года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил роль страны как инициатора регионального диалога. Самарканд, Бишкек, Душанбе, Ашхабад, Ташкент, Аваза превратились в символические точки, где сегодня формируется новая архитектура международных отношений.

В апреле в Самарканде прошла конференция по климатическим угрозам, на которой Казахстан предложил региональные решения глобальных вызовов. В августе в Авазе состоялась встреча лидеров Центральной Азии в рамках конференции ООН для стран, не имеющих выхода к морю. А Формат «ЦА+» стал устойчивой дипломатической архитектурой, которая превращает Центральную Азию из объекта внешней политики в самостоятельного субъекта глобального диалога, формируя собственную повестку, исходя из своего исторического опыта, геополитического положения и стремления к устойчивому развитию.

Доказательство этому — «ЦА-ЕС» в Самарканде, где обсуждались климатические угрозы и устойчивое развитие, «ЦА-Россия» в Душанбе, подчеркнувший стратегическую значимость региона для Москвы, «ЦА-США» в Вашингтоне, впервые собравший всех лидеров Центральной Азии в Белом доме, «ЦА-Япония» в Токио, открывший новые горизонты сотрудничества с Востоком.

Не менее важны и консультативные встречи глав государств региона, которые стали площадкой для согласования позиций по безопасности, экономике, энергетике и гуманитарным вопросам. VII Консультативную встречу глав государств Центральной Азии, состоявшуюся в Ташкенте в рамках визита Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан, можно назвать историческим. Было объявлено о присоединении Азербайджана к формату встреч, что расширяет контуры центральноазиатского диалога до широкой евразийской связки. Лидеры согласовали ключевые документы по безопасности, устойчивому развитию и управлению рисками до 2028 года.

— Эти форматы значительно усиливают региональную субъектность Центральной Азии, позволяя пяти странам выступать единым фронтом на переговорах с глобальными игроками. Саммиты, включая «ЕС — ЦА» 4 апреля в Самарканде, второй саммит «ЦА — Китай» 17 июня 2025 в Астане, второй саммит «ЦА — Россия» 9 октября в Душанбе, «ЦА — США» 7 ноября в Вашингтоне, «ЦА — Япония» 19–20 декабря в Токио, способствуют диверсификации партнерств, привлечению инвестиций и развитию инфраструктуры. Они помогают балансировать влияние традиционных партнеров за счет вовлечения Запада и Азии, повышая автономию региона в вопросах экономики, безопасности и транспорта. В итоге Центральная Азия эволюционирует от объекта геополитики к самостоятельному актеру, способному продвигать общие интересы, такие как транзитные коридоры и экологическая стабильность, — комментирует Манарбек Кабазиев.

Эксперт отмечает, благодаря активной позиции Казахстана эти форматы наполняются практическим содержанием. Принципиально важно, что диалог выстраивается на равноправной основе и без геополитической конфронтации, что соответствует философии «дипломатии взаимного уважения», последовательно продвигаемой Президентом Токаевым.

Главная ценность встреч в формате ЦА+ заключается в укреплении региональной субъектности, считает политолог Тимур Нигманов.

— Центральная Азия перестает восприниматься как «пятно на карте» с общими этнографическими или культурными чертами, а формируется как единое политическое пространство, где страны синхронизируют внешнюю политику ради продвижения общих интересов. Эти интересы особенно актуальны на фоне усиливающегося глобального противостояния — информационных, торгово‑тарифных и даже военных конфликтов. В ответ на вызовы регион проводит проактивную многовекторную политику, — считает эксперт.

От экономики — к климату

Участие президента в заседаниях СНГ, ОДКБ и специализированных форумах по региональной стабильности подчеркнуло, что Казахстан остается опорой коллективной безопасности в Евразии. В условиях новых вызовов — от трансграничных угроз до киберрисков — страна демонстрирует готовность не только укреплять союзнические обязательства, но и предлагать собственные механизмы согласования интересов.

Экономическая дипломатия стала не менее важным измерением. Заседания Евразийского экономического совета, деловые советы с КНР, межрегиональные форумы с Россией показали, что Казахстан стремится к диверсификации и интеграции в мировые цепочки добавленной стоимости. Экономика здесь — не просто цифры и контракты, а инструмент укрепления стратегических связей, развития транзитных коридоров и создания новых индустриальных зон.

Казахстан все активнее заявляет о себе как о региональном лидере в климатической дипломатии. Конференции в Самарканде и Авазе, участие в саммите «Неделя устойчивого развития» в Абу-Даби подчеркнули, что страна готова предлагать решения глобальных экологических вызовов. Казахстан позиционирует себя как мост между Центральной Азией и мировыми климатическими инициативами, связывая национальные интересы с глобальной ответственностью.

Не менее значимым стало культурное измерение дипломатии. Открытие монумента «Золотой мост дружбы» в Бишкеке стало символом братства и единства народов Центральной Азии. Участие в параде Победы в Москве — жест уважения к общей памяти и историческому наследию. Эти события показали, что дипломатия Казахстана строится не только на прагматизме, но и на ценностях, которые объединяют народы и укрепляют доверие.

— Тематическое разнообразие дипломатии Казахстана в 2025 году можно оценить как высокоэффективное и сбалансированное, демонстрирующее переход от традиционных тем (экономика, безопасность) к современным глобальным вызовам (климат, цифровизация, искусственный интеллект). Это включает экономические соглашения на миллиарды долларов, инициативы по ядерной и энергетической безопасности, климатические предложения (международный год волонтеров для устойчивого развития) и культурно-гуманитарные проекты (туризм, образование). Такое разнообразие усиливает имидж Казахстана как конструктивного партнера, способного интегрировать различные аспекты дипломатии, что повышает его влияние в многополярном мире, — считает Манарбек Кабазиев.

Астана — столица международных форумов

2025 год стал для Казахстана временем активного дипломатического диалога не только за рубежом, но и на своей территории. В Астане и других городах страны прошли официальные визиты глав государств и правительств, которые подчеркнули растущую роль Казахстана как площадки международного сотрудничества.

Особенно насыщенной стала последняя неделя мая, когда столицу посетили сразу несколько лидеров. Президент Руанды Поль Кагаме прибыл с официальным визитом, в ходе которого стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества и подписали ряд документов. В те же дни Казахстан принимал президента Северной Македонии Гордану Силяновску-Давкову, премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича и председателя Бундесрата Германии Анке Релингер. Эти встречи показали, что Казахстан становится важным партнёром не только для соседей, но и для стран Африки и Европы.

В августе в Казахстан прибыл президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Его визит был приурочен к участию в третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и сопровождался двусторонними переговорами. Это событие подчеркнуло значимость Казахстана как инициатора регионального диалога и связующего звена в Центральной Азии.

Таким образом, официальные визиты 2025 года показали, что Казахстан становится центром дипломатического притяжения, где встречаются интересы разных регионов мира — от Африки и Европы до Центральной Азии.

2025 год подтвердил статус столицы Казахстана как центра международного диалога и площадки, где формируется новая архитектура сотрудничества. В конце мая в столице прошел Astana International Forum, собравший около шестисот политиков, глав международных организаций, инвесторов и представителей бизнеса. На пленарных заседаниях и более чем двадцати пяти дискуссионных площадках обсуждались вопросы глобальной безопасности, энергетики, климатической дипломатии и финансовой устойчивости. Форум стал символом того, что Казахстан готов предлагать миру собственные решения и инициативы, соединяя региональные интересы с глобальной повесткой.

Осенью Астана вновь оказалась в центре внимания благодаря проведению Astana Finance Days. В начале сентября Международный финансовый центр «Астана» принял более пяти тысяч делегатов из восьмидесяти двух стран. В фокусе обсуждений были инвестиции, цифровые финансы и устойчивое развитие. Форум подчеркнул роль Казахстана как финансового хаба Евразии, связующего Восток и Запад, и показал, что Астана становится точкой притяжения для глобального капитала и идей.

Завершением года стал Digital Bridge 2025, крупнейший IT-форум Центральной Азии, прошедший в начале октября в Астане. Его главная тема — Generative Nation — обозначила курс Казахстана на развитие искусственного интеллекта, экономики знаний и цифровых технологий. Тысячи участников — от стартапов до мировых технологических корпораций — обсуждали будущее цифровизации, презентовали инновационные проекты и формировали новые партнерства.

Таким образом, 2025 год закрепил за Казахстаном статус ключевого мостa между регионами и континентами, превращая страну и ее столицу в один из центров глобального диалога и устойчивого развития.

