    12:22, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана поручил усилить работу по привлечению инвестиций

    Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра Олжаса Бектенова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана поручил усилить работу по привлечению инвестиций
    Фото: Акорда

    Глава государства был проинформирован о ходе исполнения его поручений по реализации экономических реформ и дальнейшему повышению благосостояния граждан.

    Премьер-министр доложил о предварительных итогах социально-экономического развития страны за 2025 год. В результате исполнения поставленных Президентом задач по диверсификации экономики более 70% роста ВВП обеспечивают промышленность, торговля и транспорт.

    С января по ноябрь текущего года рост в сфере транспортных услуг составил 20,3%, строительстве — 14,7%, торговле — 8,8%, сельском хозяйстве — 6,1%, обрабатывающей промышленности — 5,9%. Инвестиции в основной капитал составили 18,5 трлн тенге, приток частных инвестиций увеличился на 9,8%.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о реализации Программы совместных действий Правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026–2028 годы. Приоритетом является сопровождение роста ВВП увеличением реальных доходов населения и улучшением уровня жизни. Предусмотрены меры по снижению уровня инфляции.

    Согласно представленной Главе государства информации, в декабре завершена модернизация пяти пунктов пропуска на внешней границе. Запущен реестр казахстанских товаропроизводителей. Принята единая программа поддержки малого бизнеса «Іскер аймақ».

    Кроме того, Олжас Бектенов отчитался о плановом прохождении отопительного сезона, а также раннем финансировании посевной кампании 2026 года для сохранения и дальнейшего увеличения объемов урожая с упором на переработку и экспорт сельхозпродукции.

    По итогам встречи Президент поручил продолжить работу по дальнейшему обеспечению стабильного развития страны в интересах граждан. Дан ряд поручений по привлечению инвестиций, поддержке предпринимательства, модернизации инженерной и транспортной инфраструктуры.

    Динара Жусупбекова
