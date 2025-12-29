В ДЮСШ Казахстана внедрят подушевое финансирование и повысят зарплаты тренеров

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании во втором чтении приняли Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли».

В ходе работы над документом они внесли поправки, которые напрямую поддерживают массовый и детский спорт. Главная новость — внедрение подушевого финансирования для ДЮСШ.

— С учетом депутатских поправок вводится подушевое нормативное финансирование детско-юношеских спортивных школ и соответствующая цифровая платформа. Это позволит увеличить расходы на одного спортсмена почти в два раза и повысить оплату труда тренеров, — сообщил депутат Мажилиса Никита Шаталов.

Фото: t.me/shatalkanal

Также планируют повысить зарплаты тренеров. Доплата будет зависеть от квалификации. Ее смогут получать специалисты, прошедшие тест и работающие по национальным стандартам спортивной подготовки. Например, молодой тренер без категории будет получать не 150 тысяч, а 200 тысяч тенге.

Кроме того, закон закрепляет работу цифровой платформы e-Sport, которая автоматизирует управление школами, сбор и анализ данных, а также позволит быстрее обмениваться информацией с другими госсистемами.

