РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:33, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    В ДЮСШ Казахстана внедрят подушевое финансирование и повысят зарплаты тренеров

    Теперь на каждого спортсмена в детско-юношеских спортивных школах будут тратить почти в два раза больше — до 415 тысяч тенге в год вместо нынешних 233 тысяч, передает корреспондент агентства Kazinform.

    спортивная гимнастика
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Депутаты Мажилиса на пленарном заседании во втором чтении приняли Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли».

    В ходе работы над документом они внесли поправки, которые напрямую поддерживают массовый и детский спорт. Главная новость — внедрение подушевого финансирования для ДЮСШ.

    — С учетом депутатских поправок вводится подушевое нормативное финансирование детско-юношеских спортивных школ и соответствующая цифровая платформа. Это позволит увеличить расходы на одного спортсмена почти в два раза и повысить оплату труда тренеров, — сообщил депутат Мажилиса Никита Шаталов.

    Никита Шаталов
    Фото: t.me/shatalkanal

    Также планируют повысить зарплаты тренеров. Доплата будет зависеть от квалификации. Ее смогут получать специалисты, прошедшие тест и работающие по национальным стандартам спортивной подготовки. Например, молодой тренер без категории будет получать не 150 тысяч, а 200 тысяч тенге.

    Кроме того, закон закрепляет работу цифровой платформы e-Sport, которая автоматизирует управление школами, сбор и анализ данных, а также позволит быстрее обмениваться информацией с другими госсистемами.

    Ранее мы писали, как развивается массовый спорт в Казахстане. 

    Теги:
    Никита Шаталов Спорт Финансы Депутаты Мажилис школа
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают