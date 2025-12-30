В Казахстане одобрили План законопроектных работ Правительства на 2026 год

Всего в предстоящем году предусматривается разработка 12 законопроектов. В этой связи, Премьер-министр поручил первым руководителям государственных органов строго следить за качественной разработкой каждого законопроекта и своевременностью его внесения в Мажилис.

— Важно обеспечить четкое взаимодействие между госорганами. Согласование должно проходить без лишней бюрократии и долгих рассмотрений. Министерству юстиции необходимо в течение года осуществлять мониторинг законодательных поручений Главы государства, Администрации Президента и Правительства. В установленном порядке обеспечить их включение в плановые или инициативные законопроекты, — сказал Олжас Бектенов на заседании Правительства.

По итогам рассмотрения вопроса участники заседания одобрили План законопроектных работ на 2026 год и проголосовали за соответствующее постановление.