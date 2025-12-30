РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:53, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    В Казахстане одобрили План законопроектных работ Правительства на 2026 год

    В 2026 году Правительство сосредоточится на ключевых направлениях законотворчества, которые касаются важных аспектов экономики и социальной сферы, заявил Премьер-министр РК Олжас Бектенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Казахстане одобрили План законопроектных работ Правительства на 2026 год
    Фото: Правительство РК

    Всего в предстоящем году предусматривается разработка 12 законопроектов. В этой связи, Премьер-министр поручил первым руководителям государственных органов строго следить за качественной разработкой каждого законопроекта и своевременностью его внесения в Мажилис.

    — Важно обеспечить четкое взаимодействие между госорганами. Согласование должно проходить без лишней бюрократии и долгих рассмотрений. Министерству юстиции необходимо в течение года осуществлять мониторинг законодательных поручений Главы государства, Администрации Президента и Правительства. В установленном порядке обеспечить их включение в плановые или инициативные законопроекты, — сказал Олжас Бектенов на заседании Правительства.

    По итогам рассмотрения вопроса участники заседания одобрили План законопроектных работ на 2026 год и проголосовали за соответствующее постановление.

    Теги:
    Правительство РК Законопроекты Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
