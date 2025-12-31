21-летняя Бибисара Асаубаева стала трехкратной чемпионкой мира по блицу: как это было

21-летняя спортсменка отныне — уже трехратная чемпионка мира в самом быстром виде шахмат.

Чемпионат мира 2025 года по рапиду и блицу (2025 FIDE World Rapid & Blitz Championships) проходил в столице Катара Дохе в Sports and Events Complex of Qatar University.

28 декабря определились победители в рапиде 15+10: ими стали 35-летний Магнус Карлсен (это его 6-й подобный титул) и 27-летняя Александра Горячкина (впервые).

А сегодня мир узнал чемпионов мира 2025 года по блицу 3+2: у мужчин свой 9-й титул в молниеносных шахматах завоевал все тот же Карлсен, у женщин же первенствовала 21-летняя Бибисара Асаубаева.

Вместе с 3-м по счету золотом (ранее она побеждала в 2021 и 2022 годах) спортсменка из Казахстана завоевала место в турнире претенденток на мировую шахматную корону, который c 28 марта по 16 апреля 2026 года пройдет на Кипре. Напомним, что победительница этого турнира получит право сразиться в матче с чемпионкой мира по классическим шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, удерживающей титул с мая 2018 года.

В финале сошлись две двукратные чемпионки мира — Анна Музычук (2014, 2016) и Бибисара Асаубаева (2021, 2022). Но 3-кратной стала именно казахстанская шахматистка: три партии завершились вничью, а в четвертой, играя белыми фигурами, 21-летняя Бибисара Асаубаева поставила победную точку — 2½–1½! Вместе с золотой медалью она получила чек на 40 тысяч евро. Призовое 12-е место (2500 евро) на счету 18-летней алматинки Алуа Нурман.

Ранее мы сообщали о выходе Асаубаевой в полуфинал чемпионата мира.