21:08, 30 Декабрь 2025 | GMT +5
Бибисара Асаубаева вышла в финал чемпионата мира по блицу
Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Дохе с 26 по 30 декабря, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».
Казахстанская шахматистка выиграла все три партии в полуфинале укитаянки Чжу Цзиньэр — 3-0.
Во втором полуфинале украинка Анна Музычук обыграла шахматистку из Нидерландов Элин Руберс в четырех партиях — 2,5-1,5.
Финальный матч женского чемпионата мира по блицу состоится позднее сегодня.
Общий призовой фонд соревнований превышает 1 млн евро.
Напомним, Бибисара Асаубаева уже побеждала на чемпионатах мира по блицу в 2021 и 2022 годах. Также завоевала серебряную медаль в рапиде. В 2025 году она стала бронзовым призером турнира «Большая швейцарка ФИДЕ» и получила звание международного гроссмейстера.