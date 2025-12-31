Бибисара Асаубаева вышла в финал чемпионата мира по блицу

Казахстанская шахматистка выиграла все три партии в полуфинале укитаянки Чжу Цзиньэр — 3-0.

Во втором полуфинале украинка Анна Музычук обыграла шахматистку из Нидерландов Элин Руберс в четырех партиях — 2,5-1,5.

Финальный матч женского чемпионата мира по блицу состоится позднее сегодня.

Общий призовой фонд соревнований превышает 1 млн евро.

Напомним, Бибисара Асаубаева уже побеждала на чемпионатах мира по блицу в 2021 и 2022 годах. Также завоевала серебряную медаль в рапиде. В 2025 году она стала бронзовым призером турнира «Большая швейцарка ФИДЕ» и получила звание международного гроссмейстера.