Более 82 тысяч обращений казахстанцев обработали в Администрации Президента

По его словам, одним из приоритетных направлений работы остается реализация концепции «Слышащего государства».

В 2025 году в Президентскую администрацию поступило 82,5 тысячи обращений.

— Сегодня для качественного рассмотрения запросов создана полноценная цифровая инфраструктура: к системе «eOtinish» подключены 50 тысяч организаций и 320 тысяч сотрудников, — отчитался помощник Президента.

Вместе с этим для совершенствования процесса обработки обращений в Администрации Президента внедряют элементы искусственного интеллекта и изучают передовой опыт ведущих цифровых правительств, таких как США, Южная Корея и Сингапур.

— Немаловажно, что диалог осуществляется и в офлайн-формате: в регионах создано более 150 центров приема граждан, где квалифицированную помощь уже получили свыше 360 тысяч человек, — подчеркнул Желдибай.

Ранее Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на диалог-платформе сельских акимов указал на важность реализации концепции «Слышащего государства». Он отметил, что акимам следует вести с жителями открытый диалог по проблемным вопросам и предоставлять четкий ответ на каждое обращение граждан.