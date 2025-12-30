РУ
    12:50, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Более 82 тысяч обращений казахстанцев обработали в Администрации Президента

    Помощник — пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай рассказал об итогах работы Администрации Президента в 2025, передает агентство Kazinform. 

    жалобы и коллективные обращения
    Фото: Kazinform

    По его словам, одним из приоритетных направлений работы остается реализация концепции «Слышащего государства».

    В 2025 году в Президентскую администрацию поступило 82,5 тысячи обращений.

    — Сегодня для качественного рассмотрения запросов создана полноценная цифровая инфраструктура: к системе «eOtinish» подключены 50 тысяч организаций и 320 тысяч сотрудников, — отчитался помощник Президента.

    Вместе с этим для совершенствования процесса обработки обращений в Администрации Президента внедряют элементы искусственного интеллекта и изучают передовой опыт ведущих цифровых правительств, таких как США, Южная Корея и Сингапур.

    — Немаловажно, что диалог осуществляется и в офлайн-формате: в регионах создано более 150 центров приема граждан, где квалифицированную помощь уже получили свыше 360 тысяч человек, — подчеркнул Желдибай.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на диалог-платформе сельских акимов указал на важность реализации концепции «Слышащего государства». Он отметил, что акимам следует вести с жителями открытый диалог по проблемным вопросам и предоставлять четкий ответ на каждое обращение граждан. 

