    18:40, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Статус Центрально-Азиатского гляциологического центра возобновлен в Казахстане под эгидой ЮНЕСКО

    Главой государства подписан Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: cargc.org/ru/

    Текст Закона публикуется в печати.

    Как сообщил ранее депутат Сената Алтынбек Нухулы, соглашение разработано во исполнение поручения Главы государства, данного на заседании Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК 12 апреля 2024 года, и подписано 19 июня 2025 года в городе Астане.

    Ратификация соглашения позволит возобновить статус Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра, созданного на основе соглашения между Казахстаном и ЮНЕСКО в 2012 году, в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО. Ранее данный статус был ратифицирован в 2017 году сроком на шесть лет.

    Центр выполняет научно-аналитические функции, осуществляя научные исследования ледников, снежного покрова и водных ресурсов, оценивая последствия изменения климата и обеспечивая обмен научными данными между странами региона.

    — Деятельность Центра имеет стратегическое значение для государств Центральной Азии, поскольку значительная часть водных ресурсов региона напрямую связана с ледниками. Так, в вегетационный период ледники формируют до 50 процентов речного стока, а в горно-ледниковых бассейнах — более 80 процентов годового стока. Эти ресурсы имеют ключевое значение для орошения, энергетики и обеспечения населения водой, — отметил сенатор.

    Центр, исследуя ледники на территориях Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, предоставляет научные данные по бассейнам рек Сырдарья, Амударья, Или и Шу-Талас. Эти данные позволят госорганам научно обоснованно планировать водную политику.

