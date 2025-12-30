Сколько законов подписал Президент Казахстана в 2025 году
В 2025 году Глава государства рассмотрел и подписал 95 законов. Об этом сообщил помощник — пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай, передает агентство Kazinform.
По его словам, за год Президент также подписал 388 указов, 80 распоряжений, 22 протокола заседаний и 3 504 служебных документа.
Особое значение, отметил Желдибай, имело принятие в новой редакции Бюджетного, Налогового и Водного кодексов, а также Закона «Об искусственном интеллекте».
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «Об особом статусе города Туркестана», а также издал указ о придании городу Алатау специального статуса города опережающего развития.
— Эти решения Президента призваны создать новые точки экономического роста: превращение Туркестана в культурно-туристический центр, Алатау — в высокотехнологичный индустриальный и деловой хаб, — подчеркнул Желдибай.
Напомним, в Казахстане также разработан проект Конституционного закона «О специальном статусе города Алатау», который находится на стадии обсуждения.
В июле 2025 года Президент подписал новый Налоговый кодекс, который предусматривает масштабное упрощение налогового администрирования.