Касым-Жомарт Токаев наградил Бибисару Асаубаеву орденом «Барыс» II степени

— Бибисара Асаубаева вошла в историю мировых шахмат как выдающийся мастер и первая представительница Казахстана, ставшая трехкратной чемпионкой мира по блицу. Все шахматное сообщество Казахстана по праву гордится нашей соотечественницей, высоко поднявшей флаг нашего государства на глобальной арене. В знак признания замечательных достижений Бибисары Асаубаевой на международных турнирах и ее весомого вклада в развитие шахмат в нашей стране мною принято решение наградить ее орденом «Барыс» II степени, — говорится в поздравлении Президента.

Ранее Бибисара Асаубаева завоевала золотую медаль чемпионата мира по шахматам среди мужчин и женщин в Дохе. Она набрала 11 очков в 15 турах. Благодаря этой победе Бибисара Асаубаева получила путёвку на турнир претендентов 2026 года.

Соревнования в Дохе проходят с 25 по 31 декабря. В женском турнире приняли участие 140 шахматисток из 42 стран, в том числе 132 международных мастера. В рапид-турнире, состоявшемся в начале чемпионата, Асаубаева вошла в ТОП-20 лучших игроков.