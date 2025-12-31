10:34, 31 Декабрь 2025 | GMT +5
Кто получил государственную стипендию в области культуры в Казахстане в 2025 году
Президент подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2025 году, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
О присуждении государственной стипендии в области культуры в 2025 году
31 декабря 2025 года
- Присудить государственную стипендию в области культуры в 2025 году согласно приложению к настоящему распоряжению.
- Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев