    10:34, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    Кто получил государственную стипендию в области культуры в Казахстане в 2025 году

    Президент подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2025 году, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Коллаж: Kazinform/ Freepik

    О присуждении государственной стипендии в области культуры в 2025 году

    31 декабря 2025 года

    1. Присудить государственную стипендию в области культуры в 2025 году согласно приложению к настоящему распоряжению.
    2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

     

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Культура Акорда Стипендии
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
