    13:16, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Международный бренд обеспечит экипировкой олимпийскую сборную Казахстана

    Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов рассказал, как выбирали форму для сборной Казахстана на Олимпиаде-2026, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Комитет физической культуры и спорта МТС РК
    Фото: Комитет физической культуры и спорта МТС РК

    — Так как это Олимпийские игры, мы, обсудив именно на общественном совете, поговорив с нашими спортсменами, выбрали международный бренд Under Armour. Хочу акцентировать, что ранее мы спортсменам выдавали форму по видам спорта — по летним только летнюю форму, по зимним — только зимнюю. Как спортсменам, так и тренерам это было очень неудобно. Спортсмены летних видов спорта зимой были не экипированы. Сегодня мы этот вопрос решили, — сказал министр.

    Ербол Мырзабосынов
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Новый комплект включает более 20 наименований, в него входят как летняя, так и зимняя форма. У того же бренда закупается и боевая экипировка, в которой спортсмены выступают, тренируются в залах и на открытом воздухе.

    При этом парадная форма и экипировка для церемоний награждения будет отшиваться у отечественного производителя. Закуп также осуществляется за счет внебюджетных средств.

    Министр заявил, что при выборе рассматривались разные варианты — Nike, Adidas, Kelme.

    — Сегодня очень важно по боевой экипировке, например, возьмем прыжки с трамплина на лыжах, если комбинезон не соответствует стандартам, это отразится на результате. Также на беговых лыжах, в биатлоне, здесь нам важно качество и результат. Спортсмены годами завоевывают эти вершины, и будет обидно и досадно, если мы проиграем в форме, — добавил Мырзабосынов.

    Ранее были обнародованы эскизы формы сборной Казахстана на Олимпиаду-2026 в Милане.

    Ербол Мырзабосынов Спорт Министерство туризма и спорта РК спортсмены Казахстана Олимпиада
