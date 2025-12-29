Ерлан Кошанов подвел итоги 2025 года

По его словам, в 2025 году Мажилисом принято 100 законов, из которых 24 инициированы депутатами. Завершена работа над ключевыми кодексами страны — Водным, Бюджетным, Налоговым, Строительным и Цифровым.

— Каждый из них прошел путь содержательных обсуждений. Отдельные нормы вызывали острые дискуссии и даже критику как в стенах Парламента, так и в экспертном сообществе. Главный итог этой работы очевиден — Парламент действует открыто и результативно, принимая решения, отвечающие долгосрочным интересам страны, — отметил Кошанов.

Вместе с тем, принят новый Закон «Об искусственном интеллекте». Казахстан стал второй после Европейского союза юрисдикцией, где действует отдельный специальный закон в этой сфере.

— В этом году мы активно продолжили борьбу с проблемами общества. В частности, введены новые нормы против лудомании. В целях защиты граждан, прежде всего молодежи, установлен запрет на рекламу букмекерских контор и тотализаторов на зданиях, сооружениях и в онлайн-пространстве. Принципиальную правовую оценку получило и принуждение к вступлению в брак. Этот шаг подтвердил приверженность государства защите достоинства личности, свободе выбора и неотъемлемым правам человека, — сказал спикер Мажилиса.

Приняты также жесткие меры в сфере связи для борьбы с телефонным мошенничеством. Введена уголовная ответственность для лиц, участвующих в мошеннических схемах — дропперов. Установлено ограничение на количество абонентских номеров — не более десяти на одного человека. Также предусмотрено блокирование номеров, используемых для мошеннических звонков.

Депутатами продолжена системная работа, направленная на снижение закредитованности населения.

— Приняты нормы, которые должны помочь нашим гражданам в решении сложных финансовых ситуаций. Для социально уязвимых слоев населения установлена возможность отсрочки по займам и микрокредитам на срок не менее трех месяцев. Введен период «охлаждения» при оформлении беззалоговых онлайн-кредитов, — отметил Кошанов.

Ряд законодательных решений был принят и в социальной сфере. Особое внимание уделено поддержке детей. Внедрена система «Келешек» с образовательным капиталом от государства.

Дополнительно, по инициативе депутатов введены нормы по поддержке одаренных детей. Теперь победители международных олимпиад получают образовательные гранты без конкурса, в том числе и в рамках программы «Болашак».

Кроме того, от обязательной отработки по грантам освобождаются получатели государственных пособий, если они заботятся о детях или лицах с инвалидностью I группы.

Были пересмотрены подходы к системе ОСМС. Внедрен единый пакет медицинской помощи. В перечень услуг ГОБМП включены онкоскрининги для более раннего выявления сложных заболеваний. Гражданам с нарушением слуха, не имеющим инвалидность, теперь оказывается бесплатная слухопротезная помощь.

— В течение года мы продолжали работу над решением жилищных вопросов наших граждан. В сфере долевого строительства установлен запрет на заключение предварительных договоров, связанных с приобретением жилых и нежилых помещений. Этим мы добьемся решения проблемных вопросов в жилищной сфере, — заявил спикер.

Огромным шагом по укреплению социальной справедливости, по его словам, стало введение мер поддержки семей сотрудников правоохранительных органов, лишившихся кормильца в процессе несения службы. Депутатами решен вопрос о выплате ежемесячных пособий более 500 семьям погибших в период 1991 по 2021 годы.