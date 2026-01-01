Новогоднее поздравление Президента транслировали на LED-экранах по всей стране

Традиционное новогоднее обращение Президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева было показано на LED-экранах, размещенных в общественных пространствах по всей стране — на центральных площадях, в скверах и парках, рядом с историко-культурными объектами, а также в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.

Фото: Kazinform

Кроме того, впервые поздравление транслировалось в эфире радио Jibek joly. Видеотрансляцию вели телеканалы Jibek Joly и Silk Way.

Фото: Kazinform

Всего для трансляции было задействовано почти 50 LED-экранов.

Фото: Kazinform

Часть из них установлена в крупных городских центрах, остальные — в населенных пунктах районного значения.

Все экраны работали в формате Full HD, обеспечивая высокое качество изображения и звука.

В ряде общественных пространств трансляция сопровождалась новогодними мероприятиями, что позволило объединить праздничную атмосферу и официальное обращение Главы государства в едином формате.

Фото: Kazinform

Для тех, кто не смог увидеть новогоднее поздравление в полночь, в некоторых регионах предусмотрена повторная трансляция под открытым небом в первый день нового года в 12:00 и 17:00.

Фото: Kazinform

Одним из новогодних праздничных подарков для зрителей телеканала Jibek joly стал сольный творческий концерт Турсунбека Кабатова, заслуженного деятеля Республики Казахстан, актера-сатирика, эфир которого состоялся 31 декабря в 21:30.

Фото: Kazinform

В тематический вечер программа объединила представителей разных поколений и поздравила зрителей с Новым годом.

Кроме того, по традиции в программе в изящной и ироничной форме были затронуты темы, связанные с общественными событиями, характером и благосостоянием людей, что подарило зрителям улыбки и хорошее настроение.

Фото: Kazinform

Концерт прошел при участии звезд отечественной эстрады.

О том, как преобразились города к празднованию Нового года, Kazinform писал накануне. В объектив фотокамеры попали красочные пейзажи зимних Алматы и Астаны.