    Новогоднее поздравление Президента транслировали на LED-экранах по всей стране

    В новогоднюю ночь обращение Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева транслировалось на LED-экранах, установленных в общественных пространствах по всей стране, что позволило увидеть и услышать поздравление не только у телеэкранов, но и в местах массового пребывания людей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Астаналықтар 2026 жылды қалай қарсы алды
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Традиционное новогоднее обращение Президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева было показано на LED-экранах, размещенных в общественных пространствах по всей стране — на центральных площадях, в скверах и парках, рядом с историко-культурными объектами, а также в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.

    Новогоднее поздравление Президента транслировали на LED-экранах по всей стране
    Фото: Kazinform

    Кроме того, впервые поздравление транслировалось в эфире радио Jibek joly. Видеотрансляцию вели телеканалы Jibek Joly и Silk Way.

    город Актобе
    Фото: Kazinform

    Всего для трансляции было задействовано почти 50 LED-экранов.

    город Тараз
    Фото: Kazinform

    Часть из них установлена в крупных городских центрах, остальные — в населенных пунктах районного значения.

    Все экраны работали в формате Full HD, обеспечивая высокое качество изображения и звука.

    В ряде общественных пространств трансляция сопровождалась новогодними мероприятиями, что позволило объединить праздничную атмосферу и официальное обращение Главы государства в едином формате.

    Новогоднее поздравление Президента транслировали на LED-экранах по всей стране
    Фото: Kazinform

    Для тех, кто не смог увидеть новогоднее поздравление в полночь, в некоторых регионах предусмотрена повторная трансляция под открытым небом в первый день нового года в 12:00 и 17:00.

    город Петропавловск
    Фото: Kazinform

    Одним из новогодних праздничных подарков для зрителей телеканала Jibek joly стал сольный творческий концерт Турсунбека Кабатова, заслуженного деятеля Республики Казахстан, актера-сатирика, эфир которого состоялся 31 декабря в 21:30.

    город Туркестан
    Фото: Kazinform

    В тематический вечер программа объединила представителей разных поколений и поздравила зрителей с Новым годом.

    Кроме того, по традиции в программе в изящной и ироничной форме были затронуты темы, связанные с общественными событиями, характером и благосостоянием людей, что подарило зрителям улыбки и хорошее настроение.

    город Шымкент
    Фото: Kazinform

    Концерт прошел при участии звезд отечественной эстрады. 

    О том, как преобразились города к празднованию Нового года, Kazinform писал накануне. В объектив фотокамеры попали красочные пейзажи зимних Алматы и Астаны.

