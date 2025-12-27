Как Астана готовится к Новому году — фоторепортаж

Город словно превращается в большую праздничную декорацию, где каждый уголок дышит ожиданием чуда. Наш фоторепортаж покажет, как столица Казахстана готовится к встрече нового года — от первых огней на фасадах до смеха детей на ледяных горках.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Предрассветная Астана в ожидании гостей праздничных локаций.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Фотозона в сердце зимней Астаны — яркие огни и праздничные декорации превращают обычный кадр в новогоднюю сказку.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Традиционным центром зимних гуляний в районе Есиль стала территория ЭКСПО. Здесь работают каток, горка и установлена елка. Праздничное оформление также появилось в Ботаническом саду и во всех новых городских скверах и жилых массивах, где жители могут провести время на свежем воздухе.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Одной из самых насыщенных на зимние развлечения стала центральная часть города. На городской площади в районе Сарыарка установлены большая ледовая горка, каток, тематические фотозоны и живая елка.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Мальчик стремительно катится с горки, ловя ветер и радость зимнего праздника.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Праздничная атмосфера царит и на левом берегу в сквере на проспекте Богенбай батыра, где каток украшает высокая ель. У главного атрибута нового года можно не только сфотографироваться, но и найти дом Деда Мороза.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Катки и горки появились на территории Дворца «Жастар», в парке имени Ататюрка и на «Аллее писателей», где установлены праздничные инсталляции и елки. Украшения дополнили и дворовые территории, создавая атмосферу праздника рядом с домом.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Зимние украшения города дополняют малые архитектурные формы, создавая атмосферу праздника.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Астана встречает Новый год в сиянии огней. На улицах столицы уже царит праздничное настроение: центральные проспекты переливаются гирляндами, площади украшают яркие арт-объекты и главные елки города.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Вечерние локации сияют огнями, превращая зиму в пространство радости и тепла.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Дети с нетерпением ждут своей очереди на карусель, предвкушая радость зимнего развлечения.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Для жителей и гостей готовят зимние развлечения — ледовые катки под открытым небом, снежные горки для детей, уютные ярмарочные домики с горячим чаем и сладостями.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Вблизи ледового дворца Алау и стадиона Астана Арена расположен целый зимний городок. В нем несколько горок, катков и атракционов для детей и взрослых.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

В районе Байконыр новогодние декорации и зимние развлечения сосредоточены как в общественных пространствах, так и в жилых массивах.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Каждая деталь в оформлении напоминает о празднике и создает атмосферу Нового года.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Ледовый каток в парке им. Ататюрка ждет любителей покататься на коньках.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

В районе Алматы популярными точками для прогулок стали набережная реки Акбулак и парк «Жерұйық», где также открыты катки и горки.

Фото:Агибай Аяпбергенов / Kazinform

После праздничного шопинга - совсем другое настроение!

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Зимние площадки появились и в жилых кварталах, делая активный отдых доступным для горожан разных районов.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Украшения возле Дворца Школьников им. имени Аль-Фараби погружают в новогодняя сказку.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Особую новогоднюю атмосферу можно почувствовать и в районе Сарайшық. Атмосферно и красиво на площади у монумента «Қазақ Елі».

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

В Президентском парке, у вокзала «Нұрлы Жол» и на аллеях также праздничное оформление, которое дополняют малые архитектурные формы.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

В районе Нура зимние локации сочетают активный отдых и эффектные виды. В Центральном парке работает каток с круговой трассой, а также ледовая горка. Катки и фотозоны открыты в парке «Ғашықтар» и близлежащих жилых массивах, а также у стадиона «Астана-Арена».

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Улицы и проспекты столицы в сиянии вечерних огней создают особую атмосферу праздника.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Любимым местом для прогулок горожан всегда остается набережная реки Есиль.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Празднично украшенные улицы, парки и площади сделали Астану одной из самых ярких новогодних площадок страны, где каждый может найти место для прогулок, активного отдыха и встречи Нового года.

Фото: Kazinform/Агибай Аяпбергенов

Первая проба льда: мама всегда поддержит! Зимняя Астана дарит моменты радости и открытий.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Вечером зимний городок оживлен — люди направляются к горке, готовясь к веселым спускам.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

В огнях и зимних забавах Астана словно превращается в новогоднюю сказку, где каждый миг хранит ожидание чуда. Город готов встретить Новый год, даря людям веру в волшебство и радость новых начинаний.