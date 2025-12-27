РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:00, 26 Декабрь 2025

    Как Астана готовится к Новому году — фоторепортаж

    К Новому году Астана преобразилась: во всех шести районах столицы появились ледовые горки, катки, праздничные фотозоны и яркие архитектурные формы. Всего в городе обустроено более полусотни зимних локаций, передает корреспондент агенства Kazinform. 

    Как Астана готовится к Новому году — фоторепортаж
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Город словно превращается в большую праздничную декорацию, где каждый уголок дышит ожиданием чуда. Наш фоторепортаж покажет, как столица Казахстана готовится к встрече нового года — от первых огней на фасадах до смеха детей на ледяных горках.

    Новогодняя Астана
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Предрассветная Астана в ожидании гостей праздничных локаций. 

    1 Как Астана готовится к Новому году — фоторепортаж
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Фотозона в сердце зимней Астаны — яркие огни и праздничные декорации превращают обычный кадр в новогоднюю сказку. 

    Новогодняя Астана
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Традиционным центром зимних гуляний в районе Есиль стала территория ЭКСПО. Здесь работают каток, горка и установлена елка. Праздничное оформление также появилось в Ботаническом саду и во всех новых городских скверах и жилых массивах, где жители могут провести время на свежем воздухе.

    НГ Астана
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Одной из самых насыщенных на зимние развлечения стала центральная часть города. На городской площади в районе Сарыарка установлены большая ледовая горка, каток, тематические фотозоны и живая елка. 

    1 Как Астана готовится к Новому году — фоторепортаж
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Мальчик стремительно катится с горки, ловя ветер и радость зимнего праздника. 

     

    НГ Астана
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Праздничная атмосфера царит  и на левом берегу в сквере на проспекте Богенбай батыра, где каток украшает высокая ель. У главного атрибута нового года можно не  только сфотографироваться, но и найти дом Деда Мороза.  

    Новогодняя Астана
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Катки и горки появились на территории Дворца «Жастар», в парке имени Ататюрка и на «Аллее писателей», где установлены праздничные инсталляции и елки. Украшения дополнили и дворовые территории, создавая атмосферу праздника рядом с домом.

    1 Как Астана готовится к Новому году — фоторепортаж
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Зимние украшения города дополняют малые архитектурные формы, создавая атмосферу праздника. 

    Новогодняя Астана
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Астана встречает Новый год в сиянии огней. На улицах столицы уже царит праздничное настроение: центральные проспекты переливаются гирляндами, площади украшают яркие арт-объекты и главные елки города. 

    1 Как Астана готовится к Новому году — фоторепортаж
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Вечерние локации сияют огнями, превращая зиму в пространство радости и тепла. 

    Как Астана готовится к Новому году — фоторепортаж
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Дети с нетерпением ждут своей очереди на карусель, предвкушая радость зимнего развлечения. 

    Новогодняя Астана
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Для жителей и гостей готовят зимние развлечения — ледовые катки под открытым небом, снежные горки для детей, уютные ярмарочные домики с горячим чаем и сладостями.

    НГ Астана
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Вблизи ледового дворца Алау и стадиона Астана Арена расположен целый зимний городок. В нем несколько горок, катков и атракционов для детей и взрослых. 

    НГ Астана
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    В районе Байконыр новогодние декорации и зимние развлечения сосредоточены как в общественных пространствах, так и в жилых массивах. 

    Как Астана готовится к Новому году — фоторепортаж
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Каждая деталь в оформлении напоминает о празднике и создает атмосферу Нового года. 

    НГ Астана
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Ледовый каток в парке им. Ататюрка ждет любителей покататься на коньках.  

    НГ Астана
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    В районе Алматы популярными точками для прогулок стали набережная реки Акбулак и парк «Жерұйық», где также открыты катки и горки. 

    1 Как Астана готовится к Новому году — фоторепортаж
    Фото:Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    После праздничного шопинга - совсем другое настроение! 

    НГ Астана
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Зимние площадки появились и в жилых кварталах, делая активный отдых доступным для горожан разных районов.

    Новогодняя Астана
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Украшения возле Дворца Школьников им. имени Аль-Фараби погружают в новогодняя сказку. 

    НГ Астана
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Особую новогоднюю атмосферу можно почувствовать и в районе Сарайшық. Атмосферно и красиво  на площади у монумента «Қазақ Елі».

    1 Как Астана готовится к Новому году — фоторепортаж
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В Президентском парке, у вокзала «Нұрлы Жол» и на аллеях также праздничное оформление, которое дополняют малые архитектурные формы.

    НГ Астана
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    В районе Нура зимние локации сочетают активный отдых и эффектные виды. В Центральном парке работает каток с круговой трассой, а также ледовая горка. Катки и фотозоны открыты в парке «Ғашықтар» и близлежащих жилых массивах, а также у стадиона «Астана-Арена». 

    Новогодняя Астана
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Улицы и проспекты столицы в сиянии вечерних огней создают особую атмосферу праздника. 

    Как Астана готовится к Новому году — фоторепортаж
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Любимым местом для прогулок горожан всегда остается набережная реки Есиль. 

    НГ Астана
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Празднично украшенные улицы, парки и площади сделали Астану одной из самых ярких новогодних площадок страны, где каждый может найти место для прогулок, активного отдыха и встречи Нового года.

    НГ Астана
    Фото: Kazinform/Агибай Аяпбергенов

    Первая проба льда: мама всегда поддержит! Зимняя Астана дарит моменты радости и открытий.

    Как Астана готовится к Новому году - фоторепортаж
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Вечером зимний городок оживлен — люди направляются к горке, готовясь к веселым спускам. 

    Астана
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В огнях и зимних забавах Астана словно превращается в новогоднюю сказку, где каждый миг хранит ожидание чуда. Город готов встретить Новый год, даря людям веру в волшебство и радость новых начинаний.

    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
