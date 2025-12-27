Как Астана готовится к Новому году — фоторепортаж
К Новому году Астана преобразилась: во всех шести районах столицы появились ледовые горки, катки, праздничные фотозоны и яркие архитектурные формы. Всего в городе обустроено более полусотни зимних локаций, передает корреспондент агенства Kazinform.
Город словно превращается в большую праздничную декорацию, где каждый уголок дышит ожиданием чуда. Наш фоторепортаж покажет, как столица Казахстана готовится к встрече нового года — от первых огней на фасадах до смеха детей на ледяных горках.
Предрассветная Астана в ожидании гостей праздничных локаций.
Фотозона в сердце зимней Астаны — яркие огни и праздничные декорации превращают обычный кадр в новогоднюю сказку.
Традиционным центром зимних гуляний в районе Есиль стала территория ЭКСПО. Здесь работают каток, горка и установлена елка. Праздничное оформление также появилось в Ботаническом саду и во всех новых городских скверах и жилых массивах, где жители могут провести время на свежем воздухе.
Одной из самых насыщенных на зимние развлечения стала центральная часть города. На городской площади в районе Сарыарка установлены большая ледовая горка, каток, тематические фотозоны и живая елка.
Мальчик стремительно катится с горки, ловя ветер и радость зимнего праздника.
Праздничная атмосфера царит и на левом берегу в сквере на проспекте Богенбай батыра, где каток украшает высокая ель. У главного атрибута нового года можно не только сфотографироваться, но и найти дом Деда Мороза.
Катки и горки появились на территории Дворца «Жастар», в парке имени Ататюрка и на «Аллее писателей», где установлены праздничные инсталляции и елки. Украшения дополнили и дворовые территории, создавая атмосферу праздника рядом с домом.
Зимние украшения города дополняют малые архитектурные формы, создавая атмосферу праздника.
Астана встречает Новый год в сиянии огней. На улицах столицы уже царит праздничное настроение: центральные проспекты переливаются гирляндами, площади украшают яркие арт-объекты и главные елки города.
Вечерние локации сияют огнями, превращая зиму в пространство радости и тепла.
Дети с нетерпением ждут своей очереди на карусель, предвкушая радость зимнего развлечения.
Для жителей и гостей готовят зимние развлечения — ледовые катки под открытым небом, снежные горки для детей, уютные ярмарочные домики с горячим чаем и сладостями.
Вблизи ледового дворца Алау и стадиона Астана Арена расположен целый зимний городок. В нем несколько горок, катков и атракционов для детей и взрослых.
В районе Байконыр новогодние декорации и зимние развлечения сосредоточены как в общественных пространствах, так и в жилых массивах.
Каждая деталь в оформлении напоминает о празднике и создает атмосферу Нового года.
Ледовый каток в парке им. Ататюрка ждет любителей покататься на коньках.
В районе Алматы популярными точками для прогулок стали набережная реки Акбулак и парк «Жерұйық», где также открыты катки и горки.
После праздничного шопинга - совсем другое настроение!
Зимние площадки появились и в жилых кварталах, делая активный отдых доступным для горожан разных районов.
Украшения возле Дворца Школьников им. имени Аль-Фараби погружают в новогодняя сказку.
Особую новогоднюю атмосферу можно почувствовать и в районе Сарайшық. Атмосферно и красиво на площади у монумента «Қазақ Елі».
В Президентском парке, у вокзала «Нұрлы Жол» и на аллеях также праздничное оформление, которое дополняют малые архитектурные формы.
В районе Нура зимние локации сочетают активный отдых и эффектные виды. В Центральном парке работает каток с круговой трассой, а также ледовая горка. Катки и фотозоны открыты в парке «Ғашықтар» и близлежащих жилых массивах, а также у стадиона «Астана-Арена».
Улицы и проспекты столицы в сиянии вечерних огней создают особую атмосферу праздника.
Любимым местом для прогулок горожан всегда остается набережная реки Есиль.
Празднично украшенные улицы, парки и площади сделали Астану одной из самых ярких новогодних площадок страны, где каждый может найти место для прогулок, активного отдыха и встречи Нового года.
Первая проба льда: мама всегда поддержит! Зимняя Астана дарит моменты радости и открытий.
Вечером зимний городок оживлен — люди направляются к горке, готовясь к веселым спускам.
В огнях и зимних забавах Астана словно превращается в новогоднюю сказку, где каждый миг хранит ожидание чуда. Город готов встретить Новый год, даря людям веру в волшебство и радость новых начинаний.