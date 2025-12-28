Алматы засиял огнями: ловим новогоднюю атмосферу в объектив

Праздничное оформление появилось не только в центре мегаполиса, но и в отдаленных районах, создавая атмосферу праздника по всему городу.

Главными точками притяжения традиционно стали площади Абая и Астана. Здесь установлены елки, где жителей и гостей города встречают Деды Морозы и Снегурочки — главные герои фотосессий. Дети в восторге, а взрослые выстраиваются в очереди, чтобы сделать фотографию на память.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Елки, световые инсталляции и арт-объекты также установлены на улице Панфилова, Арбате, в парке 28 гвардейцев-панфиловцев, а также у «Алматы Арены» и в «Атакенте». Эти локации традиционно считаются центрами притяжения для горожан и туристов: здесь проходят концерты, ярмарки и разные мероприятия.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В этом году новогоднее оформление охватило больше городских пространств. Теперь за новогодним настроением не обязательно ехать в центр города.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В честь Нового года оформление появилось появились в 13 новых локациях: у озера Сайран, в парках «Гулдер» и «Family Park», в скверах имени Ганди и Байсеитовой, а также в микрорайонах Айнабулак, Жасканат, Кокжиек и Кулагер.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Световые фигуры сказочных героев, огромные снежинки и сияющие олени создали новогоднюю атмосферу прямо во дворах и местных парках. Родители с детьми, молодежь и пожилые люди с удовольствием прогуливаются по ярко освещенным аллеям.

Фото: Александр Павский/Kazinform

С наступлением темноты Алматы превращается в настоящую световую инсталляцию под открытым небом. Более 38 километров улиц украшены гирляндами и световыми кронштейнами. Разноцветные огни встречают гостей города уже по пути из аэропорта и сопровождают их до самого центра.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Проспекты Аль-Фараби, Абая и Назарбаева превратились в сияющие световые коридоры. Новогоднее оформление охватило и ключевые магистрали: Кульджинский тракт, Восточную объездную дорогу (ВОАД).

Фото: Александр Павский / Kazinform

Популярными фотозонами этого декабря стали символы наступающего 2026 года — цифр и фигуры лошади, а также декоративные композиции в форме снежинок, подарков и новогодних шаров.

Фото: Александр Павский / Kazinform

На фоне праздничных декораций все больше людей делают фотографии. Они установлены по всему городу.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Предновогодний Алматы — город огней, улыбок и живых эмоций. В этом году праздничная атмосфера чувствуется особенно сильно. В воздухе витает праздничное настроение.

Фото: Kazinform

