Масштабные культурные мероприятия пройдут к Новому году в Алматы

Праздничные мероприятия пройдут на главных площадях и в культурных объектах мегаполиса.

26 декабря в 19:00 на площади Абая творческий коллектив «Алматы әуендері» представит новогоднюю праздничную концертную программу «Кел, Жаңа жыл!». В рамках концерта популярные звезды отечественной эстрады — Далел Уашев, Октем Алтаев, Димаш Даулетов, Тахмина Ашимбекова, группа «Музарт life», Ерик Толенов, Асхат Таргын, Лара Рысбай, DARO, Инжу Ануарбек, Гарифа Игисинова, Бейбитгул Нурымхожина и Абик Жексен — исполнят свои известные хиты. Программа рассчитана на зрителей всех возрастов.

27–28 декабря с 18:30 до 20:00 на площади Абая состоится новогодний гала-концерт. В рамках праздничного вечера зрителям будет представлена уникальная программа, сочетающая национальное искусство и современную музыку. На сцене выступят артисты театра традиционного искусства «Алатау», Токтар и Бейбит, группа «Меломан», Куандык Рахым, группа «Ұлытау», Косканат и Гаухар; группа «КешYOU», Улангасыр Ками и Асет Есжан.

Этот вечер подарит возможность встретить Новый год в особой атмосфере вместе с семьей и близкими.

Фото: акимат Алматы

Также 27–28 декабря с 12:00 до 22:00 на улице Панфилова пройдет основной этап фестиваля «Новый год на Панфилова». В рамках фестиваля будет показано иммерсивное театрализованное представление с участием трехметровых марионеток, актеров и современных световых эффектов. Шоу основано на новой городской сказке, специально созданной для Алматы, и позволит зрителям напрямую взаимодействовать с персонажами, представление предназначено как для детей, так и для взрослых.

На территории фестиваля будет работать городской snow-park, где пройдут показательные катания и спортивные соревнования. Также состоится конкурс молодых музыкантов, направленный на поддержку новых талантов. В рамках фестиваля будут подведены итоги конкурса «Экоелка», победители которого получат денежные призы.

31 декабря на площади Астана с 18:00 до 00:30 состоится главный новогодний концерт. В этот вечер выступят известные звезды отечественной эстрады: Макпал Исабекова, Алишер Каримов, Акылбек Жеменей, Бейбит Корган, группа Ringo, группа Ninety One, Ayree, группа Astra, Dakelot, Даулет Жанболат.

Особой частью концертной программы станет DJ BATTLE. В ходе батла диджеи представят авторские миксы новогодних композиций и популярных хитов в современной аранжировке, придав вечеру особую динамику и атмосферу.

Фото: акимат Алматы

До 11 января в Казахском государственном цирке продолжатся показы новогодней шоу-премьеры CHRISTMAS STARS. Это праздничное представление с единым сюжетом, наполненное добротой, дружбой и чудесами, предназначенное для детей и взрослых. В программе примут участие дрессированные экзотические птицы и животные — попугаи, шимпанзе, грациозные лошади, собаки мелких пород, а также любимица публики — медведица Яна.

С 29 декабря по 4 января в Государственном театре кукол пройдет праздничная развлекательная программа для детей и взрослых «Мульти Новый год». Маленькие зрители отправятся в путешествие по разным вселенным, познакомятся с Лило и Стичем, Эшем и Пикачу, Кики и Наруто и другими известными персонажами, а с помощью доброго Деда Мороза попадут в сказочный мир — Страну кукол.

Кроме того, во всех восьми районах города на специально оформленных локациях ежедневно будут проходить праздничные концерты, развлекательные программы и интерактивные игры с участием Деда Мороза и сказочных персонажей.

Город Алматы приглашает жителей и гостей вместе отметить Новый год и окунуться в атмосферу радости и праздничного настроения.

