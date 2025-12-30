Два суперкомпьютера и первый успешный ИИ-стартап появились в Казахстане в 2025 году

В своем нынешнем Послании Касым-Жомарт Токаев поставил стратегическую задачу — превратить Казахстан в полноценное цифровое государство в течение трех лет. В рамках формирования национальной цифровой экосистемы в сфере ИИ и цифровизации уже выполнен значительный объем работы.

Подводя итоги года, Желдибай отметил, что законодательным прорывом стало принятие Закона «Об искусственном интеллекте».

— Таким образом, Казахстан стал одной из первых стран в мире, на законодательном уровне закрепивших основы регулирования общественных отношений в сфере ИИ, — отметил он.

В целях усиления координации государственной политики в сфере искусственного интеллекта Президент учредил Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

Желдибай также напомнил о запуске ключевых технологических проектов.

— В июле Касым-Жомарт Токаев официально запустил национальный суперкомпьютер Аlemcloud в Астане. По итогам состоявшегося в ноябре тестирования он занял 86-е место в мировом рейтинге суперкомпьютеров TOP-500, — напомнил он.

Кроме того, АО Казахтелеком поставило в Алматы второй суперкомпьютер — Al‑Farabium, который расположился на 103-й позиции в глобальном рейтинге.

— Глава государства считает, что в первую очередь нужно сосредоточить усилия на подготовке квалифицированных специалистов. Поэтому он предложил создать в стране специализированный исследовательский университет в области ИИ, — отметил он

Также в Астане открылся Международный центр искусственного интеллекта Alemai. Для студентов запущена образовательная программа AI-Sana, обучение по которой уже прошли более 440 тысяч человек.

Знаковым событием года стало появление первого казахстанского стартапа-единорога в сфере ИИ — Higgsfield AI.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года рост экономики страны, как ожидается, превысит 6%, что станет самым высоким показателем за последнее десятилетие.