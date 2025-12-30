РУ
    11:30, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Два суперкомпьютера и первый успешный ИИ-стартап появились в Казахстане в 2025 году

    Помощник — пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай перечислил ключевые инициативы по развитию искусственного интеллекта и цифровизации в Казахстане, реализованные по поручению Главы государства, передает агентство Kazinform. 

    суперкомпьютер
    Фото: freepik.com

    В своем нынешнем Послании Касым-Жомарт Токаев поставил стратегическую задачу — превратить Казахстан в полноценное цифровое государство в течение трех лет. В рамках формирования национальной цифровой экосистемы в сфере ИИ и цифровизации уже выполнен значительный объем работы.

    Подводя итоги года, Желдибай отметил, что законодательным прорывом стало принятие Закона «Об искусственном интеллекте».

    — Таким образом, Казахстан стал одной из первых стран в мире, на законодательном уровне закрепивших основы регулирования общественных отношений в сфере ИИ, — отметил он.

    В целях усиления координации государственной политики в сфере искусственного интеллекта Президент учредил Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

    Желдибай также напомнил о запуске ключевых технологических проектов.

    — В июле Касым-Жомарт Токаев официально запустил национальный суперкомпьютер Аlemcloud в Астане. По итогам состоявшегося в ноябре тестирования он занял 86-е место в мировом рейтинге суперкомпьютеров TOP-500, — напомнил он.

    Кроме того, АО Казахтелеком поставило в Алматы второй суперкомпьютер — Al‑Farabium, который расположился на 103-й позиции в глобальном рейтинге.

    — Глава государства считает, что в первую очередь нужно сосредоточить усилия на подготовке квалифицированных специалистов. Поэтому он предложил создать в стране специализированный исследовательский университет в области ИИ, — отметил он

    Также в Астане открылся Международный центр искусственного интеллекта Alemai. Для студентов запущена образовательная программа AI-Sana, обучение по которой уже прошли более 440 тысяч человек.

    Знаковым событием года стало появление первого казахстанского стартапа-единорога в сфере ИИ — Higgsfield AI.

    Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года рост экономики страны, как ожидается, превысит 6%, что станет самым высоким показателем за последнее десятилетие. 

    Теги:
    Технологии Руслан Желдибай Президент Казахстана Искусственный интеллект ИИ
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
