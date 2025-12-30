РУ
    10:27, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Экономика Казахстана показала максимальный рост за десять лет — Руслан Желдибай

    Помощник — пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай отчитался об экономическом росте Казахстана в 2025 году, а также о запущенных и реализуемых с участием Главы государства инфраструктурных и промышленных проектах, передает корреспондент Kazinform.

    Фото: Kazinform

    По его словам, по итогам 2025 года рост экономики страны, как ожидается, превысит 6%, что станет самым высоким показателем за последнее десятилетие.

    — Впервые в истории Казахстана объем ВВП должен превысить 300 млрд долларов, что в расчете на душу населения составит 15 тысяч долларов, — подчеркнул Желдибай.

    Он отметил, что на сегодня в стране введено 185 проектов на сумму порядка 1,478 трлн тенге, в результате чего создано более 22,8 тыс. постоянных рабочих мест. Выход всех проектов на полную мощность, по оценкам, обеспечит значительный экономический эффект — объемы производства могут составить около 2,3 трлн тенге.

    В течение года Касым-Жомарт Токаев принял участие в запуске ряда ключевых инфраструктурных и промышленных проектов.

    — В 2025 году Президент дал старт запуску второй линии железной дороги Достык — Мойынты и автомобильного завода KIA Qazaqstan в Костанайской области, — отметил Желдибай.

    Кроме того, Глава государства осмотрел новые терминалы аэропортов Шымкента и Кызылорды, а также ознакомился с производством пассажирских вагонов на заводе Stadler Kazakhstan в Астане.

    Также был запущен ряд проектов в черной и цветной металлургии, химической, целлюлозно-бумажной, легкой и пищевой промышленности, а также в сфере производства строительных материалов.

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев посетил девять регионов Казахстана с рабочими поездками, а также побывал более чем на 50 производственных, научных и социально-культурных объектах в 2025 году. 

    Теги:
    ВВП Руслан Желдибай Казахстан Экономика
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
