Экономика Казахстана показала максимальный рост за десять лет — Руслан Желдибай

По его словам, по итогам 2025 года рост экономики страны, как ожидается, превысит 6%, что станет самым высоким показателем за последнее десятилетие.

— Впервые в истории Казахстана объем ВВП должен превысить 300 млрд долларов, что в расчете на душу населения составит 15 тысяч долларов, — подчеркнул Желдибай.

Он отметил, что на сегодня в стране введено 185 проектов на сумму порядка 1,478 трлн тенге, в результате чего создано более 22,8 тыс. постоянных рабочих мест. Выход всех проектов на полную мощность, по оценкам, обеспечит значительный экономический эффект — объемы производства могут составить около 2,3 трлн тенге.

В течение года Касым-Жомарт Токаев принял участие в запуске ряда ключевых инфраструктурных и промышленных проектов.

— В 2025 году Президент дал старт запуску второй линии железной дороги Достык — Мойынты и автомобильного завода KIA Qazaqstan в Костанайской области, — отметил Желдибай.

Кроме того, Глава государства осмотрел новые терминалы аэропортов Шымкента и Кызылорды, а также ознакомился с производством пассажирских вагонов на заводе Stadler Kazakhstan в Астане.

Также был запущен ряд проектов в черной и цветной металлургии, химической, целлюлозно-бумажной, легкой и пищевой промышленности, а также в сфере производства строительных материалов.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев посетил девять регионов Казахстана с рабочими поездками, а также побывал более чем на 50 производственных, научных и социально-культурных объектах в 2025 году.