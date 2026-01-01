Концертный тур Димаша Кудайбергена «Stranger» покорил 13 стран мира

За три года Димаш покорил три части света и 13 стран: Казахстан — Армения — Венгрия — Китай — Малайзия — Турция — Чехия — Германия — США — Мексика — Испания — Великобритания — Латвия.

«Stranger» в переводе с английского имеет несколько значений, и все они по-своему подходят. Название «Странник», безусловно, самое верное. В то же время, многие иностранные СМИ трактовали название как «Незнакомец», поскольку в рамках тура Димаш побывал в некоторых странах впервые.

Объединяя эти названия, вспоминая слова самого Димаша, становится ясно, что цель этих путешествий за бескрайние моря и океаны — познакомить как можно большее количество людей с культурой родной страны.

Традиционно начиная тур из Казахстана, артист последовательно реализует свои задачи с помощью музыки, создает вокруг себя уникальный симбиоз людей, которые тонко чувствуют музыку, стремятся к единству и миру, хотят увидеть и услышать проявления настоящей любви, искренней и без излишней сентиментальности:

Как создается программа тура, поделились родители Димаша Канат и Светлана Айтбаевы. Они рассказали, что основную концепцию шоу определяет сам Димаш. Он выстраивает программу в соответствии со своим режиссерским видением с учетом выбранных для концерта произведений. Далее к работе подключается режиссерская команда, с которой прорабатываются идеи, и формируется готовый проект.

При подготовке первого концерта тура в общей сложности было задействовано более 200 человек из творческой, технической и организационной команды. Только на установке технического оборудования в Алматы и Астане работали более ста специалистов. А если учесть мастеров по костюмам, волонтеров и работников других областей, такие концерты собирают до 400 участников.

В одном из комментариев после концерта было написано: «Непонятно, как у Димаша это получается, но каждый новый концерт — как новая жизнь». И действительно, если назвать какой-то момент из шоу, практически сразу его фанаты — Dears — ответят, где это было.

«Знай» с малышом на руках — конечно, Анталия. «Аве Мария» от 11-летней Габриэлы — теплые воспоминания из Дюссельдорфа, первая воздушная акробатика от Димаша — «Любовь уставших лебедей» в Астане.

За три года на концертах Димаша побывали в гостях многие именитые гости: почетными гостями от принимающей страны выступали Халук Левент, Сити Нурхализа, Бурак Йетер. С Нейтаном Вангом Димаш впервые на сцене представил «Happy» — саундтрек из фильма Джеки Чана «Авангард», с Ренатом Гайсиным Димаш погружал зрителя в непростое время воспоминаний с композицией «Қайран елім», на сцене Madison Square Garden Уолтер Афанасьев аккомпанировал артисту в песне «Love’s Not Over Yet».

На многих концертах зрители получили возможность присутствовать на премьере авторских песен Димаша: «The Story of One Sky» и «El Amor En Ti» в Алматы, «When I’ve Got You» и «Smoke» — в Гонконге, «Fire» — в Астане, «Самғау» и «Living for the Game» — в Нью-Йорке.

А где-то артист порадовал местных поклонников исполнением песен на языке принимающей страны, как «Сарери овин мернем» в Ереване, «Gesi Bağlari» в Стамбуле и «Besame Mucho» в Барселоне и Мехико.

Путешествуя за артистом по разным городам, поклонники рассказывали, что имя Димаша помогло им в путешествии в другие страны: водители такси, услышав имя артиста, с радостью рассказывали о городе, владельцы гостиниц помогали с устройством в трудную минуту.

Безусловно, такая прочная связь поклонников с артистом, переплетенная из судеб и событий, не могла бы существовать без него — человека, который на вопрос «насколько Вы зависимы от фанатов?», ответил:

— Если проще сказать — максимально. Я осознаю, что для любого артиста, в том числе и меня, без зрителей профессия не имеет смысла. Все равно я стараюсь работать в своем направлении в жанре неоклассики, но при этом пою в разных стилях, в разных направлениях. Не особо зацикливаюсь на том, как массово будут воспринимать то, что мы делаем в плане музыки, потому что у меня немного специфическая музыка. И еще раз благодарю всех зрителей за то, что поддерживаете меня во всем. Слава Всевышнему, что он показал мне путь встречи с вами.

В течение 2025 года Димаш побывал с выступлениями в Китае, Кыргызстане, Вьетнаме, встречался с земляками в Алматы и Актау, впервые ступил на новый для себя африканский континент в Египте, а значит, дорога вперед открыта, и нас ждут интересные события.