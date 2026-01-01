Глава государства адресовал особое послание молодежи и детям Казахстана

Президент акцентировал внимание на том, что неизменным приоритетом останется реализация общенационального проекта «Таза Қазақстан».

— Мы должны сделать наши города и села чистыми, зелеными, комфортными. Это станет наилучшим вкладом в развитие страны в год 35-летия Независимости. Мы отметим эту историческую веху реальными делами. Незыблемая основа наших достижений — это стабильность, согласие общества в духе концепции «Единство в многообразии», — подчеркнул Президент.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, государство и далее будет проводить конструктивную, сбалансированную внешнюю политику в строгом соответствии с международным правом и национальными интересами.

— По предложению Казахстана 2026 год объявлен ООН Международным годом добровольцев. Мировое волонтерское движение олицетворяет такие незыблемые человеческие ценности, как солидарность и доброта. Эти благородные качества свойственны и нашему народу, — отметил Глава государства.

По словам Президента, наступающий год, несомненно, станет годом важных перемен. Насколько успешными они окажутся, в первую очередь зависит от самих казахстанцев.

— Мы должны упорно трудиться, чтобы в 2026 году наша страна достигла новых успехов на благо народа, — сказал Президент Касым-Жомарт Токаев.

Особенно Глава государства отметил и поздравил граждан, которые встречали Новый год на рабочем месте.

— Многие наши соотечественники в эти минуты встречают Новый год на рабочих местах. Это наглядно демонстрирует вашу преданность своему делу и ответственность перед обществом. Я высоко ценю ваш самоотверженный труд. Примите мои особые поздравления. Хочу выразить огромную благодарность всем гражданам, которые вносят свою лепту в процветание нашей страны. Действительно, нет большего счастья, чем беззаветное служение Родине. Казахская мудрость гласит: «Ынтымақ бар жерде — ырыс бар» («Там, где есть единство, будет и благополучие»). Поэтому мы должны беречь наше единство и дальше развивать наш Казахстан, — сказал Глава государства.

Кроме того, Президент направил особое обращение к молодежи и детям.

— В эти особенные мгновения хочу отдельно обратиться к молодежи и детям. Вы живете в эпоху совершенно новых явлений и огромных возможностей. Каждый из вас, прежде всего, должен верить в себя, в свои силы и способности. Всегда будут актуальными слова великого Абая: «Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап» («Верь самому себе, спасут тебя труды и ум — отныне и навек»). Будьте энергичными, компетентными, трудолюбивыми, дисциплинированными, предприимчивыми! Желаю вам светлого будущего и покорения самых высоких вершин! Всем соотечественникам желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов! Пусть у нас всегда будут только мир и согласие! Пусть каждый дом будет наполнен счастьем! Пусть всегда высоко реет наш небесно-голубой флаг! Пусть процветает наша Родина — Республика Казахстан! С Новым годом! — сказал Касым-Жомарт Токаев.

