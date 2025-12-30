РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:35, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан потратил 13,3 млрд тенге на подготовку к зимней Олимпиаде

    Общий объем финансирования подготовки к XXV Зимним Олимпийским играм составил 13,3 млрд тенге, сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Экс-тренер сборной Чехии работает с казахстанскими биатлонистами
    Фото: СБК

    Из этой суммы:

    • 585 млн тенге предоставили федерации;
    • 5,3 млрд тенге — из республиканского бюджета;
    • 6,2 млрд тенге — из местного бюджета;
    • 1,2 млрд тенге — из Фонда поддержки туризма и спорта.

    — В тренерский штаб включены специалисты высокого уровня, имеющие опыт участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх, — сообщил Мырзабосынов. — Для качественной подготовки наших атлетов привлечены 13 зарубежных тренеров-консультантов ТОП-уровня из Германии, Нидерландов, Испании, Словении, Польши, России и Беларуси по фигурному катанию, конькобежному спорту, лыжным гонкам, шорт-треку и биатлону.

    Ранее министр туризма и спорта рассказал, кто из казахстанских спортсменов может войти в число лидеров зимней Олимпиады.

