Казахстан потратил 13,3 млрд тенге на подготовку к зимней Олимпиаде
Общий объем финансирования подготовки к XXV Зимним Олимпийским играм составил 13,3 млрд тенге, сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.
Из этой суммы:
- 585 млн тенге предоставили федерации;
- 5,3 млрд тенге — из республиканского бюджета;
- 6,2 млрд тенге — из местного бюджета;
- 1,2 млрд тенге — из Фонда поддержки туризма и спорта.
— В тренерский штаб включены специалисты высокого уровня, имеющие опыт участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх, — сообщил Мырзабосынов. — Для качественной подготовки наших атлетов привлечены 13 зарубежных тренеров-консультантов ТОП-уровня из Германии, Нидерландов, Испании, Словении, Польши, России и Беларуси по фигурному катанию, конькобежному спорту, лыжным гонкам, шорт-треку и биатлону.
Ранее министр туризма и спорта рассказал, кто из казахстанских спортсменов может войти в число лидеров зимней Олимпиады.