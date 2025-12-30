Казахстан потратил 13,3 млрд тенге на подготовку к зимней Олимпиаде

Из этой суммы:

585 млн тенге предоставили федерации;

5,3 млрд тенге — из республиканского бюджета;

6,2 млрд тенге — из местного бюджета;

1,2 млрд тенге — из Фонда поддержки туризма и спорта.

— В тренерский штаб включены специалисты высокого уровня, имеющие опыт участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх, — сообщил Мырзабосынов. — Для качественной подготовки наших атлетов привлечены 13 зарубежных тренеров-консультантов ТОП-уровня из Германии, Нидерландов, Испании, Словении, Польши, России и Беларуси по фигурному катанию, конькобежному спорту, лыжным гонкам, шорт-треку и биатлону.

Ранее министр туризма и спорта рассказал, кто из казахстанских спортсменов может войти в число лидеров зимней Олимпиады.