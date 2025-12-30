Кто из казахстанских спортсменов может войти в число лидеров зимней Олимпиады

По его словам, совместно с республиканскими федерациями и акиматами регионов сформирована команда спортсменов, обладающих потенциалом войти в число лидеров мирового рейтинга.

В список вошли атлеты, показавшие высокие результаты на международной арене и завоевавшие медали различного уровня на чемпионатах и этапах Кубка мира.

Анастасия Городко является чемпионкой мира 2025 года по фристайлу-могулу среди юниоров, а также обладательницей бронзовой медали чемпионата мира среди взрослых.

В фигурном катании Михаил Шайдоров в 2025 году завоевал серебряную медаль чемпионата мира, а Софья Самоделкина принесла Казахстану первую в истории серебряную медаль женского Гран-при.

В шорт-треке Денис Никиша стал серебряным призером чемпионата мира 2024 года и повторил этот результат в 2025 году.

В конькобежном спорте Евгений Кошкин завоевал две золотые медали на этапах Кубка мира 2025 года.

На Азиатских играх 2025 года в фристайл-акробатике Шерзод Хаширбаев и Роман Иванов выиграли золотую медаль, опередив две команды фаворитов из Китая.

— В целях обеспечения результатов Министерством совместно со спортивными федерациями разработан комплексный план подготовки национальной команды. В рамках плана обеспечены тренировочные занятия, медико-психологическая поддержка, финансовая поддержка, необходимый спортивный инвентарь, питание и работа с квалифицированными тренерами. В целях качественной подготовки к играм национальные команды по зимним видам спорта провели 178 учебно-тренировочных сборов. Также наши спортсмены приняли участие в 125 международных соревнованиях, — сообщил Ербол Мырзабосынов.

Ранее сообщалось, что казахстанские спортсмены выступят на зимней Олимпиаде-2026 в 10 видах спорта.