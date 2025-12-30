Кто из казахстанских спортсменов может войти в число лидеров зимней Олимпиады
Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов на заседании Правительства рассказал, кто из казахстанских спортсменов может претендовать на лидерские позиции на предстоящих XXV Зимних Олимпийских играх, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, совместно с республиканскими федерациями и акиматами регионов сформирована команда спортсменов, обладающих потенциалом войти в число лидеров мирового рейтинга.
В список вошли атлеты, показавшие высокие результаты на международной арене и завоевавшие медали различного уровня на чемпионатах и этапах Кубка мира.
Анастасия Городко является чемпионкой мира 2025 года по фристайлу-могулу среди юниоров, а также обладательницей бронзовой медали чемпионата мира среди взрослых.
В фигурном катании Михаил Шайдоров в 2025 году завоевал серебряную медаль чемпионата мира, а Софья Самоделкина принесла Казахстану первую в истории серебряную медаль женского Гран-при.
В шорт-треке Денис Никиша стал серебряным призером чемпионата мира 2024 года и повторил этот результат в 2025 году.
В конькобежном спорте Евгений Кошкин завоевал две золотые медали на этапах Кубка мира 2025 года.
На Азиатских играх 2025 года в фристайл-акробатике Шерзод Хаширбаев и Роман Иванов выиграли золотую медаль, опередив две команды фаворитов из Китая.
— В целях обеспечения результатов Министерством совместно со спортивными федерациями разработан комплексный план подготовки национальной команды. В рамках плана обеспечены тренировочные занятия, медико-психологическая поддержка, финансовая поддержка, необходимый спортивный инвентарь, питание и работа с квалифицированными тренерами. В целях качественной подготовки к играм национальные команды по зимним видам спорта провели 178 учебно-тренировочных сборов. Также наши спортсмены приняли участие в 125 международных соревнованиях, — сообщил Ербол Мырзабосынов.
Ранее сообщалось, что казахстанские спортсмены выступят на зимней Олимпиаде-2026 в 10 видах спорта.