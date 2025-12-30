РУ
    30 Декабрь 2025

    Кто из казахстанских спортсменов может войти в число лидеров зимней Олимпиады

    Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов на заседании Правительства рассказал, кто из казахстанских спортсменов может претендовать на лидерские позиции на предстоящих XXV Зимних Олимпийских играх, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Анастасия Городко фристайл-могулдан әлем кубогы кезеңінде үздік ондыққа енді
    Фото: НОК

    По его словам, совместно с республиканскими федерациями и акиматами регионов сформирована команда спортсменов, обладающих потенциалом войти в число лидеров мирового рейтинга.

    В список вошли атлеты, показавшие высокие результаты на международной арене и завоевавшие медали различного уровня на чемпионатах и этапах Кубка мира.

    Анастасия Городко является чемпионкой мира 2025 года по фристайлу-могулу среди юниоров, а также обладательницей бронзовой медали чемпионата мира среди взрослых.

    В фигурном катании Михаил Шайдоров в 2025 году завоевал серебряную медаль чемпионата мира, а Софья Самоделкина принесла Казахстану первую в истории серебряную медаль женского Гран-при.

    В шорт-треке Денис Никиша стал серебряным призером чемпионата мира 2024 года и повторил этот результат в 2025 году.

    В конькобежном спорте Евгений Кошкин завоевал две золотые медали на этапах Кубка мира 2025 года.

    На Азиатских играх 2025 года в фристайл-акробатике Шерзод Хаширбаев и Роман Иванов выиграли золотую медаль, опередив две команды фаворитов из Китая.

    — В целях обеспечения результатов Министерством совместно со спортивными федерациями разработан комплексный план подготовки национальной команды. В рамках плана обеспечены тренировочные занятия, медико-психологическая поддержка, финансовая поддержка, необходимый спортивный инвентарь, питание и работа с квалифицированными тренерами. В целях качественной подготовки к играм национальные команды по зимним видам спорта провели 178 учебно-тренировочных сборов. Также наши спортсмены приняли участие в 125 международных соревнованиях, — сообщил Ербол Мырзабосынов.

    Ранее сообщалось, что казахстанские спортсмены выступят на зимней Олимпиаде-2026 в 10 видах спорта.

