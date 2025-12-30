Казахстанские спортсмены выступят на зимней Олимпиаде-2026 в 10 видах спорта

В их числе — биатлон, конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-трек, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фристайл-могул и фристайл-акробатика.

— В 2026 году уникальным спортивным мероприятием, которое привлечет внимание всего мира, станут XXV Зимние Олимпийские игры, — отметил министр.

Олимпиада состоится в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. Ожидается участие около 3 000 спортсменов из 93 стран, которые разыграют 116 комплектов наград.

Торжественная церемония открытия Олимпиады пройдет 6 февраля в Милане, церемония закрытия запланирована на 22 февраля в Вероне. Первыми в программе Игр стартуют соревнования по конькобежному спорту и лыжным гонкам, завершающим этапом станут состязания по горнолыжному спорту.

